مالك الجزيري و انس جابر يشاركان في تظاهرة تنشيطية في رياضة التنس بالمنستير يوم الاحد

Vendredi 20 Decembre 2019



وات

- تنظم الجامعة التونسية للتنس يوم الاحد 22 ديسمبر باحد نزل المنستير تظاهرة تنشيطية بمشاركة عدد من الشبان بحضور نجمي التنس التونسيين انس جابر ومالك الجزيري وذلك في اطار سعي الجامعة الى مزيد نشر رياضة التنس في محتلف جهات البلاد وتقريب ابطال التنس من الفئات الناشئة التي تمارس رياضة التنس ويذكر ان انس جابر فازت بلقب افضل رياضية تونسية في استقتاء وكالة تونس افريقيا للانباء لعام 2019 للمرة الثالثة والثانية على التوالي في المسابقة الرسمية للاستفتاء التي اعلنت نتائجها امس الخميس.