الكاف: الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة يحذر من تدهور القطاع ويطالب بالتخفيف من الجباية

Vendredi 20 Decembre 2019



وات

- حذر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بالكاف اليوم الجمعة على اثر اجتماع مجلسه الجهوي الموسع، من خطورة الوضع الذي اصبح يعاني منه قطاع الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالجهة، ومن الضغط المسلط على المهنيين في مجال الجباية ودفع الضرائب.وطالب الاتحاد بالخصوص خلال اجتماعه، بالتخفيف من الضرائب المسلطة على المهنيين من تجار وحرفيين وصناعيين وبعدالة جبائية تراعي واقع الجهة والصعوبات التي تعاني منها في مختلف المجالات.وقال رئيس الاتحاد حسين معاوي في تصريح ل(وات) ان الصعوبات التي يتعرض لها المهنيون جراء الانتصاب الفوضوي والقطاع غير المنظم وارتفاع الجباية التي قال انها "تثقل كاهلهم وتمنعهم من مواصلة انشطتهم" خاصة وان العديد من التجار والصناعيين يمرون وفق تقديره "بظروف صعبة" جراء التدين والخطايا المنجرة عن المراجعات الجبائية.وأكد عضو الاتحاد سامي الشرشيشي في تصريح ل(وات) على ما وصفه ب"الحيف الجبائي" قائلا ان تجار وصناعيي ولاية الكاف لايرفضون دفع الضرائب وانما يطالبون بعدالة جبائية لاتثقل كاهل المهنيين، مشيرا الى الخطايا المشطة التي سجلت في الفترة الأخيرة والتي تضرر منها كثير من التجار والحرفيين من ابناء الجهة، وفق قوله.واضاف ان الاتحاد قرر تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين القادم للتنديد بسكوت الحكومة عن التهميش الذي تعيشه الجهة وعن الصعوبات الجمة التي يعاني منها القطاع التجاري والصناعي والصناعات التقليدية والتي قال انها اصبحت "تهدد بافلاس العديد من الباعثين" وتضر بمناخ الاستثمار بالجهة.