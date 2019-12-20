المكلف بالإعلام لدى رئيس الحكومة المكلف: المشاورات بشأن الحكومة المقبلة وتركيبتها شارفت على الانتهاء

Vendredi 20 Decembre 2019
وات - قال قيس العرقوبي، المكلف بالإعلام لدى رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، اليوم الجمعة، إن المشاورات بشأن الحكومة المقبلة وتركيبتها "شارفت على الانتهاء"، مرجحا إعلانها خلال الأيام القليلة القادمة ، في وقت أكد فيه امين عام المركزية النقابية، نور الدين الطبوبي، على "ضرورة التسريع بتشكيلها".
وأوضح العرقوبي في تصريح لـ"وات" أن ملامح هذه التشكيلة "ستتضح يوم غد السبت أو يوم الأحد" مضيفا أن الجملي "هو حاليا بصدد دراسة سير المترشحين لشغل مناصب في حكومته".
وأكد العرقوبي كذلك أن الجملي (60 عاما) والذي كلف بتشكيل الحكومة يوم 15 نوفمبر الماضي،" متعهّد بالكشف عن قائمة وزراء حكومته خلال 10 أيام كأقصى حد من تاريخ التمديد الذي منح له من قبل رئيس الجمهورية".
وكان الجملي قد التقى يوم 12 ديسمبر الجاري، رئيس الجمهورية قيس سعيّد وطلب مدّة إضافية، مؤكدا حرصه على أن يتمّ تشكيل الحكومة في أقرب وقت لعرضها على مجلس نواب الشعب.
من جهة أخرى أفاد العرقوبي بأن رئيس الحكومة المكلف،الحبيب الجملي، التقى اليوم الجمعة ، في دار الضيافة بقرطاج، الجامعي جوهر بن مبارك و الاعلامي الحبيب بوعجيلة، بالإضافة الى نورالدين الطبوبي وذلك للمرة الرابعة منذ تكليفه.
وشدد الطبوبي في تصريح إعلامي على "ضرورة التسريع بتشكيل الحكومة"، وطالب بأن لا تسعى بعض الاحزاب الى فض مشاكلها الداخلية على حساب تسيير الدولة "،حسب تعبيره.
وقال ايضا ان "الترضيات والمحاصصات" بخصوص اسماء اعضاء الحكومة المقبلة و المقترحة من اطراف سياسية وحزبية " لا تخدم الدولة ".
وأوضح العرقوبي في تصريح لـ"وات" أن ملامح هذه التشكيلة "ستتضح يوم غد السبت أو يوم الأحد" مضيفا أن الجملي "هو حاليا بصدد دراسة سير المترشحين لشغل مناصب في حكومته".
وأكد العرقوبي كذلك أن الجملي (60 عاما) والذي كلف بتشكيل الحكومة يوم 15 نوفمبر الماضي،" متعهّد بالكشف عن قائمة وزراء حكومته خلال 10 أيام كأقصى حد من تاريخ التمديد الذي منح له من قبل رئيس الجمهورية".
وكان الجملي قد التقى يوم 12 ديسمبر الجاري، رئيس الجمهورية قيس سعيّد وطلب مدّة إضافية، مؤكدا حرصه على أن يتمّ تشكيل الحكومة في أقرب وقت لعرضها على مجلس نواب الشعب.
من جهة أخرى أفاد العرقوبي بأن رئيس الحكومة المكلف،الحبيب الجملي، التقى اليوم الجمعة ، في دار الضيافة بقرطاج، الجامعي جوهر بن مبارك و الاعلامي الحبيب بوعجيلة، بالإضافة الى نورالدين الطبوبي وذلك للمرة الرابعة منذ تكليفه.
وشدد الطبوبي في تصريح إعلامي على "ضرورة التسريع بتشكيل الحكومة"، وطالب بأن لا تسعى بعض الاحزاب الى فض مشاكلها الداخلية على حساب تسيير الدولة "،حسب تعبيره.
وقال ايضا ان "الترضيات والمحاصصات" بخصوص اسماء اعضاء الحكومة المقبلة و المقترحة من اطراف سياسية وحزبية " لا تخدم الدولة ".
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