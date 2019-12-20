الجزائر تستضيف من 22 الى 28 ديسمبر دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم النسائية تحت 20 عاما

Vendredi 20 Decembre 2019
وات - ينظم اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم دورة في كرة القدم النسائية لفائدة منتخبات اقل من 20 عاما وذلك في الفترة الممتدة من 22 الى 28 ديسمبر الجاري بملعب الدار البيضاء بالجزائر العاصمة.
وستعرف هذه الدورة مشاركة منتخبات الجزائر والمغرب ومصر الى جانب منتخبين اثنين من خارج المنطقة هما بوركينا فاسو وتنزانيا كضيفي شرف.
وسينعقد الاجتماع الفني لهذه الدورة يوم 21 ديسمبر الحالي بمشاركة رؤساء وممثلي وفود المنتخبات المشاركة.
وفي ما يلي برنامج الدورة :
اليوم الاول (22 ديسمبر 2019) المغرب - بوركينا فاسو الجزائر - مصر
اليوم الثاني (24 ديسمبر 2019) مصر - بوركينا فاسو المغرب - تنزانيا
اليوم الثالث (26 ديسمبر 2019) مصر - تنزانيا الجزائر - المغرب
اليوم الرابع (28 ديسمبر 2019) الجزائر - تنزانيا
ومن جهة اخرى وعلى هامش هذه الدورة ستعقد اللجنة المالية التابعة لاتحاد شمال افريقيا لكرة القدم اجتماعا يوم 22 ديسمبر الجاري .
ر-امين
وستعرف هذه الدورة مشاركة منتخبات الجزائر والمغرب ومصر الى جانب منتخبين اثنين من خارج المنطقة هما بوركينا فاسو وتنزانيا كضيفي شرف.
وسينعقد الاجتماع الفني لهذه الدورة يوم 21 ديسمبر الحالي بمشاركة رؤساء وممثلي وفود المنتخبات المشاركة.
وفي ما يلي برنامج الدورة :
اليوم الاول (22 ديسمبر 2019) المغرب - بوركينا فاسو الجزائر - مصر
اليوم الثاني (24 ديسمبر 2019) مصر - بوركينا فاسو المغرب - تنزانيا
اليوم الثالث (26 ديسمبر 2019) مصر - تنزانيا الجزائر - المغرب
اليوم الرابع (28 ديسمبر 2019) الجزائر - تنزانيا
ومن جهة اخرى وعلى هامش هذه الدورة ستعقد اللجنة المالية التابعة لاتحاد شمال افريقيا لكرة القدم اجتماعا يوم 22 ديسمبر الجاري .
ر-امين
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Par:kamelwww (France )
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