Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Jaddadti Hobbak  

قابس :اختتام الملتقى الإقليمي لإذاعات ''الواب''

Vendredi 20 Decembre 2019

Vendredi 20 Decembre 2019
وات - اختتمت أمس بالمركب الشبابي "سانية الباي" في قابس المدينة فعاليات الملتقى الإقليمي لاذاعات "الواب" بالمؤسسات الشبابية في الجنوب الذي نظمته الإدارة العامة للشباب بوزارة شؤون الشباب والرياضة من 15 الى 19 ديسمبر 2019.

وتضمّنت أشغال هذا الملتقى الذي شارك فيه 30 شابا وشابة من ولايات قابس ومدنين وتطاوين وقبلي وتوزر وقفصة أربع ورشات تكوينية في تقنيات التنشيط الإذاعي والتحقيق الصحفي وتقنيات نشرة الأخبار والريبورتاج الإذاعي المصوّر.
وتضمن أيضا الملتقى رحلات استطلاعية ودراسية خصّصت لإنجاز تحقيقات إذاعية ميدانية وللاطّلاع على نشاط راديو " واب " الحامة.

وقد تم تنظيم هذا الملتقى لتحقيق عدة أهداف رئيسية من بينها تمكين المشاركين فيه من التقنيات والآليات اللازمة للمقابلة الإذاعية وتقديم موجز أونشرة إخبارية وإعداد تحقيق صحفي.

  
  
     
  

cadre-17600361d1844758f39ab076d1bd3c85-2019-12-20 15:04:27






0 de 0 commentaires pour l'article 194709



En continu

الجمعة 20 ديسمبر 2019 | 23 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:41 17:08 14:48 12:24 07:27 05:54
21°
 18° % 46 :الرطــوبة
تونــس 14°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
18°-1419°-1519°-1517°-1319°-13
  • Avoirs en devises
    18711,8

  • (19 dec)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,16828 DT        1$ =2,84333 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 dec)   795,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1576852183|194709 126|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires