قابس :اختتام الملتقى الإقليمي لإذاعات ''الواب''

Vendredi 20 Decembre 2019



وات

- اختتمت أمس بالمركب الشبابي "سانية الباي" في قابس المدينة فعاليات الملتقى الإقليمي لاذاعات "الواب" بالمؤسسات الشبابية في الجنوب الذي نظمته الإدارة العامة للشباب بوزارة شؤون الشباب والرياضة من 15 الى 19 ديسمبر 2019.وتضمّنت أشغال هذا الملتقى الذي شارك فيه 30 شابا وشابة من ولايات قابس ومدنين وتطاوين وقبلي وتوزر وقفصة أربع ورشات تكوينية في تقنيات التنشيط الإذاعي والتحقيق الصحفي وتقنيات نشرة الأخبار والريبورتاج الإذاعي المصوّر.وتضمن أيضا الملتقى رحلات استطلاعية ودراسية خصّصت لإنجاز تحقيقات إذاعية ميدانية وللاطّلاع على نشاط راديو " واب " الحامة.وقد تم تنظيم هذا الملتقى لتحقيق عدة أهداف رئيسية من بينها تمكين المشاركين فيه من التقنيات والآليات اللازمة للمقابلة الإذاعية وتقديم موجز أونشرة إخبارية وإعداد تحقيق صحفي.