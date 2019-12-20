رابطة ابطال افريقيا: حكم مغربي للقاء النجم والهلال السوداني و غابوني لمباراة الترجي وفيتاكلوب الكنغولي

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وات - عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم المغربي نورالدين الجعفري لإدارة مباراة النجم الرياضي الساحلي وضيفه الهلال السوداني لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لكاس رابطة أبطال إفريقيا المقررة يوم السبت 28 ديسمبر الجاري بملعب رادس (س17) .
ويتصدر فريق جوهرة الساحل ترتيب المجموعة الثانية للمسابقة برصيد 6 نقاط امام الهلال السوداني والأهلي المصري في المركز الثاني بمجموع 3 نقاط لكل منهما في حين يتذيل فريق بلاتينيوم من زيمبابوي المجموعة من دون نقاط .
كما عين الاتحاد الإفريقي الحكم الغابوني إيريك أوتوغو لإدارة مباراة الترجي الرياضي التونسي وضيفه فيتاكلوب الكونغولي يوم الجمعة 27 ديسمبر الجاري بملعب رادس ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الرابعة .
ويتصدر الفريق التونسي مجموعته برصيد 6 نقاط امام شبيبة القبائل الجزائري والرجاء البيضاوي المغربي في المركز الثاني بـ 3 نقاط لكل منهما فيما يقبع "فيتا كلوب" في المركز الأخير من دون نقاط .
الجمعة 27 ديسمبر 2019
ملعب رادس / س 19 الترجي الرياضي التونسي - فيتا كلوب الكونغولي الحكم الغابوني إيريك أوتوغو
السبت 28 ديسمبر 2019
ملعب رادس / س 17 النجم الرياضي الساحلي - الهلال السوداني الحكم المغربي نور الدين الجعفري.
ويتصدر فريق جوهرة الساحل ترتيب المجموعة الثانية للمسابقة برصيد 6 نقاط امام الهلال السوداني والأهلي المصري في المركز الثاني بمجموع 3 نقاط لكل منهما في حين يتذيل فريق بلاتينيوم من زيمبابوي المجموعة من دون نقاط .
كما عين الاتحاد الإفريقي الحكم الغابوني إيريك أوتوغو لإدارة مباراة الترجي الرياضي التونسي وضيفه فيتاكلوب الكونغولي يوم الجمعة 27 ديسمبر الجاري بملعب رادس ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الرابعة .
ويتصدر الفريق التونسي مجموعته برصيد 6 نقاط امام شبيبة القبائل الجزائري والرجاء البيضاوي المغربي في المركز الثاني بـ 3 نقاط لكل منهما فيما يقبع "فيتا كلوب" في المركز الأخير من دون نقاط .
الجمعة 27 ديسمبر 2019
ملعب رادس / س 19 الترجي الرياضي التونسي - فيتا كلوب الكونغولي الحكم الغابوني إيريك أوتوغو
السبت 28 ديسمبر 2019
ملعب رادس / س 17 النجم الرياضي الساحلي - الهلال السوداني الحكم المغربي نور الدين الجعفري.
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