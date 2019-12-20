الخمسة الذهية تكشف عن قائمة الفائزين بها وسط إطلالات معاصرة ومبتكرة للباس التقليدي التونسي

Vendredi 20 Decembre 2019



وات

- فازت بالجائزة الأولى لمسابقة اللباس النسائي، في إطار الدورة 21 لتظاهرة " الخمسة الذهبية" المصممة صفية ميلاد (ولاية سوسة) في حين تحصلت فاطمة الدبوسي (ولاية تونس) على الجائزة الاولى في مسابقة اللباس الرجالي.وتبلغ قيمة الجائزة الأولي لمسابقة اللباس النسائي، وفق نتائج المسابقة التي كشف عنها خلال سهرة اقيمت مساء امس الخميس، 3 ألاف دينار وهو نفس المبلغ الذي خصص للجائزة الاولي في مسابقة اللباس الرجالى علما 32 مصمما ومصصمة خاضوا غمار هذه المسابقة.وحصلت على الجائزة الثانية المتسابقة عيدية التابعي في اللباس النسائي و بسام بن سليمان في اللباس الرجالي وقدرها ألفي دينار لكل منهما في حين تحصلت عفاف الشماخي عن الجائزة الثالثة (لباس نسائي) ومديحة الطرابلسي ( لباس رجالي) لتنالا كل واحدة منهما ألف دينار.وأكدت رئيسة لجنة تحكيم مسابقة الخمسة الذهبية فاطمة الرديسي بن عبد الله في تصريح لـ(وات) ، أن أهم مقياس تم اعتماده لاختيار الفائزين هو توفر روح الابتكار .وقالت " إن ما ميز تصاميم هذه الدورة هو التجديد للزي التقليدي مع الاتقان واضفاء مسحة عصرية عليه وان اللباس التقليدي لابد من المحافظة عليه واعادة توظيفه والتعريف به ".وشدد وزير السياحة روني الطرابلسي ، خلال الحفل الذي حضره مسؤولون حكوميون ودبلوماسيون اجانب معتمدون بتونس، على " أهمية اللباس التقليدي التونسي لجلب السياح مؤكدا ان هذا الموروث التقليدي يحظى باعجاب كبير من قبل السياح الاجانب".وسعى القائمون على مسابقة الخمسة الذهبية ، التي ينظمها سنويا الديوان الوطني للصناعات التقليدية، الى اطلاق اطلالات جديدة مستوحاة من اللباس التقليدي التونسي عبر التشجيع على الابتكار والتجديد وقدم المصممون والحرفيون، على امتداد السهرة، تشكيلات من الأزياء النسائية والرجالية المخصصة للسهرات والمناسبات وأخرى للباس اليومي.وشهدت الدورة 21 للخمسة الذهبية ، كذلك ، تكريم المصصمة رشيدة بناني ومليكة قسوس من المغرب وفؤاد عزي من الجزائر وسفيان بن قمرة من تونس.