قيمة المشاريع المصرح بها تصل الى 2 مليار دينار الى موفى نوفمبر 2019 ( الهيئة التونسية للاستثمار)

Jeudi 19 Decembre 2019
وات - "بلغ عدد المشاريع المصرح بها، الى غاية موفى نوفمبر 2019، 30 مشروع بقيمة جملية تناهز 2 مليار دينار مما سيمكن من احداث 14 ألف موطن شغل جديد"، هذا ما أكده رئيس الهيئة التونسية للاستثمار، بليغ بن سلطان.
وقال بن سلطان، خلال حلقة حوار للتعريف بخدمات الهيئة التونسية للاستثمار، انتظمت الخميس، أن 90 بالمائة من نوايا الاستثمار المصرح بها قابلة للتنفيذ. وأوضح أن عدد المشاريع المصرح بها سيرتفع الى 35 مشروعا، في موفى سنة 2019، بقيمة جملية تناهز 4ر2 مليار دينار، مما سيخول احداث من 15 إلى 16 ألف موطن شغل.
وأشار بن سلطان أن هذه المشاريع المصرح بها (30 مشروع)، الى غاية موفى نوفمبر 2019، تشمل 20 مشروع في قطاع الصناعة (67 بالمائة) و5 مشاريع في مجال الطاقات المتجددة (17 بالمائة) و4 مشاريع في قطاع الفلاحة (13 بالمائة) ومشروع آخر في مجال الخدمات (3 بالمائة).
وأبرز أن 53 بالمائة من هذه المشاريع سترتكز في مناطق التنمية الجهوية وأن 60 بالمائة منها ذات رأس مال أجنبي (من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا والمملكة المتحدة وسنغافورة).
ودعا، في السياق ذاته، إلى اضفاء مزيد من المرونة لهيئة الاستثمار، موضحا أن دورها يتمثل في توحيد كافة الهياكل.
وذكّر بأن نشاط الهيئة التونسية للاستثمار قد انطلق يوم 2 جانفي 2019، الا أنه لم يتم تحديد مجال تدخلها بعد. وأضاف أن الهيئة توفر ستّ خدمات الكترونية وهي طلب التصاريح وتقديم الطلب والدستور القانوني وطلب الحوافز وتقديم مشروع ذي أهمية وطنية وطلب التراخيص.
وأفاد أن الهيئة ستطلق ثلاث خدمات الكترونية جديدة، خلال سنة 2020، على غرار الحصول على بطاقة اقامة في تونس وتقديم طلبات العروض المتعلقة بالأراضي، مشيرا إلى التفكير أيضا في إرساء خدمات دعم أخرى تتعلق خاصة بالديوانة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال بن سلطان، خلال حلقة حوار للتعريف بخدمات الهيئة التونسية للاستثمار، انتظمت الخميس، أن 90 بالمائة من نوايا الاستثمار المصرح بها قابلة للتنفيذ. وأوضح أن عدد المشاريع المصرح بها سيرتفع الى 35 مشروعا، في موفى سنة 2019، بقيمة جملية تناهز 4ر2 مليار دينار، مما سيخول احداث من 15 إلى 16 ألف موطن شغل.
وأشار بن سلطان أن هذه المشاريع المصرح بها (30 مشروع)، الى غاية موفى نوفمبر 2019، تشمل 20 مشروع في قطاع الصناعة (67 بالمائة) و5 مشاريع في مجال الطاقات المتجددة (17 بالمائة) و4 مشاريع في قطاع الفلاحة (13 بالمائة) ومشروع آخر في مجال الخدمات (3 بالمائة).
وأبرز أن 53 بالمائة من هذه المشاريع سترتكز في مناطق التنمية الجهوية وأن 60 بالمائة منها ذات رأس مال أجنبي (من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا والمملكة المتحدة وسنغافورة).
ودعا، في السياق ذاته، إلى اضفاء مزيد من المرونة لهيئة الاستثمار، موضحا أن دورها يتمثل في توحيد كافة الهياكل.
وذكّر بأن نشاط الهيئة التونسية للاستثمار قد انطلق يوم 2 جانفي 2019، الا أنه لم يتم تحديد مجال تدخلها بعد. وأضاف أن الهيئة توفر ستّ خدمات الكترونية وهي طلب التصاريح وتقديم الطلب والدستور القانوني وطلب الحوافز وتقديم مشروع ذي أهمية وطنية وطلب التراخيص.
وأفاد أن الهيئة ستطلق ثلاث خدمات الكترونية جديدة، خلال سنة 2020، على غرار الحصول على بطاقة اقامة في تونس وتقديم طلبات العروض المتعلقة بالأراضي، مشيرا إلى التفكير أيضا في إرساء خدمات دعم أخرى تتعلق خاصة بالديوانة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
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Par:aziz75 (France )
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