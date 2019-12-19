رالي عليسة الدولي النسائي في دورته السادسة من 29 ديسمبر الى 2 جانفي 2020

Jeudi 19 Decembre 2019



وات

- تنطلق فعاليات "رالي عليسة" الدولي النسائي في دورته السادسة يوم 29 ديسمبر الجاري لتتواصل الى غاية يوم 2 جانفي 2020 ببادرة من "الكل من اجل تونس" وبدعم من "فيفو تونس للطاقة" والجامعة التونسية للسيارات والديوان الوطني للسياحة.وذكر منظم الدورة الحالية، الطيب بوحجر خلال ندوة صحفية التامت يوم الخميس بتونس، ان هذه التظاهرة تحمل بالاساس بعدا رياضيا وسياحيا، خاصة وانها كانت مناسبة لتجمع 28 طاقم نسائي من عديد البلدان، على غرار فرنسا وكندا وبلجيكا والمغرب والجزائر فضلا عن تونس.وقال ان نجاح الدورات السابقة ل"رالي عليسة" وتزايد اعداد المشاركين استوجب مزيد العمل والمثابرة في اتجاه الاقلاع بهذه التظاهرة السنوية التي من شانها الاسهام في خدمة صورة تونس السياحية واعادة اشعاعها.وافاد بوحجر ان اشارة انطلاق الرالي ستكون من مدينة ياسمين الحمامات، ليمر بالقيروان ومطماطة وشنني تطاوين وقصر غيلان وقابس، فالمهدية وصولا من جديد الى ياسمين الحمامات، ليمسح بذلك حوالي 1300 كلم مربع يعكس العبور منها مراة لوجه تونس التاريخي والثقافي والحضاري.كما لفت في جانب اخر، الى ان هذا الرالي النسائي يهدف بالاساس الى التوعية باهمية اتباع سياقة متوازنة لا تتجاوز خلالها درجة السرعة 65 كلم في الساعة، وذلك في اطار احترام قواعد استخدام الطريق وتكريس مفهوم السلامة المرورية.يذكر ان حفل اختتام "رالي عليسة" وتوزيع الجوائز على الفائزين سيكون يوم 2 جانفي القادم بياسمين الحمامات.