Jeudi 19 Decembre 2019
وات - أفاد المدير العام المساعد للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، مراد القصاب في تصريح لـ(وات) أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بصدد الانتهاء من طلب عروض لاقتناء 110 عربة جديدة ناقلة للمسافرين.
وبين القصاب ، خلال إشرافه على تخرّج أول دفعة من المكونين الداخليين في مجال السياقة أن الشركة كانت أعلنت عن طلب عروض لاقتناء القاطرات الجديدة لتعزيز اسطولها لنقل المسافرين ومن المنتظر ان تنتهي عملية الفرز والاختيار ومن ثمة المرور إلى الشراءات سنة 2020 ، مضيفا ان هذه الشراءات من شأنها ان تسهم في تطوير الجودة على مستوى النقل والخدمات .
وكانت الشركة قد انطلقت خلال المدة الماضية في تسلم عدد من القاطرات المختصة في نقل الفسفاط بعد أن أبرمت عقدا لاقتناء 20 قاطرة جديدة لنقل الفسفاط ومن المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال بمجرد استعادة الخط الناقل لنشاطه بعد انتهاء أشغال الإصلاح .
وانطلقت الشركة في إصلاح الخط عدد 15 الناقل للفسفاط من الحوض المنجمي بعد ان تم اختيار مقاولة الاشغال والإذن ببداية الأشغال خلال شهر نوفمبر المنقضي ومن المنتظر أن يكون الخط جاهزا للاستغلال بعد حوالي 10 أشهر.
وبين القصاب ، خلال إشرافه على تخرّج أول دفعة من المكونين الداخليين في مجال السياقة أن الشركة كانت أعلنت عن طلب عروض لاقتناء القاطرات الجديدة لتعزيز اسطولها لنقل المسافرين ومن المنتظر ان تنتهي عملية الفرز والاختيار ومن ثمة المرور إلى الشراءات سنة 2020 ، مضيفا ان هذه الشراءات من شأنها ان تسهم في تطوير الجودة على مستوى النقل والخدمات .
وكانت الشركة قد انطلقت خلال المدة الماضية في تسلم عدد من القاطرات المختصة في نقل الفسفاط بعد أن أبرمت عقدا لاقتناء 20 قاطرة جديدة لنقل الفسفاط ومن المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال بمجرد استعادة الخط الناقل لنشاطه بعد انتهاء أشغال الإصلاح .
وانطلقت الشركة في إصلاح الخط عدد 15 الناقل للفسفاط من الحوض المنجمي بعد ان تم اختيار مقاولة الاشغال والإذن ببداية الأشغال خلال شهر نوفمبر المنقضي ومن المنتظر أن يكون الخط جاهزا للاستغلال بعد حوالي 10 أشهر.
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Par:RESA67 (France )
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