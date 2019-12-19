روني الطرابلسي: نسعى الى مضاعفة عدد السياح الهولنديين من 20 الف سنة 2019 الى 40 ألف سائح سنة 2020

Jeudi 19 Decembre 2019



وات

- أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية، روني الطرابلسي، ان الهدف من مزيد التركيز على فتح السوق الهولندية يتمثل في مضاعفة عدد السياح الوافدين منها على تونس ليمر من 20 ألف سائح هولندي سنة 2019 الى 40 الف سنة 2020 وقال الطرابلسي، الخميس، في تصريح اعلامي على هامش لقاء نظمه مرصد السياحة حول" فرص السوق الهولندية خلال سنة 2020"، "رغم ان عدد السياح الهولنديين الوافدين على تونس خلال هذه السنة بلغ 20 ألف سائح وهو يعد رقما مشرفا الا انه مازال بعيدا عن حقيقة هذه السوق الضخمة".وأضاف الوزير، ان تحقيق هذا الهدف يتطلب بذل المزيد من الجهود لاستعادة تدفق السياح من هذه السوق وبلوغ المستوى الذي تم تحقيقه في سنة 2010 حيث ناهز عدد السياح الهولنديين الوافدين على تونس حينها مائة ألف سائح.وأبرز، في السياق ذاته، أهمية السوق السياحية الهولندية بالنسبة لتونس باعتبار تميزها بجودة عالية وقدرة شرائية هامة بما من شانه أن يساهم في دعم وتطوير السياحة الوطنية مشيرا الى انه من بين اهم العوائق التي تحول دون تطوير هذه السوق هو مشكل النقل الجوي.وبين ان الخطوط الجوية التونسية تؤمن فقط سفرتيين اسبوعيا في اتجاه هولندا وهو مااعتبره "غير كاف ويمثل عائقا أمام اقبال السياح الهولنديين على تونس" مبرزا في المقابل ان عددا من الشركات الجوية قد عبرت عن رغبتها في فتح رحلات اخرى نحو هولندا.وأوضح المدير العام لمرصد السياحة، عفيف كشك، من جهته، ان هذا اللقاء يتنزل في اطار الاستعداد لمشاركة تونس في المعرض الدولي للسياحة بهولندا الذي سيلتئم من 15 الى 19 جانفي القادم ويشهد مشاركة ديوان السياحة التونسية وعدد من المهنيين التونسيين.وأشار الى ان مرصد السياحة يتابع باستمرار مختلف المشاكل التي يشهدها القطاع مبرزا ان العائق الكبير امام مختلف الاسواق وخاصة السوق الهولندية هو مشكل النقل الجوي خصوصا اما الضغط الذي تعيشه الخطوط الجوية التونسية، حسب قوله.