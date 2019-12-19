جندوبة: فقراء مسنّون بقرية المجمامجة- عين حراث يطالبون بتمكينهم من دفاتر علاج مجانية

Jeudi 19 Decembre 2019



وات

- عاب عدد من المسنين الفقراء القاطنين بقرية المجمامجة- عين حرّاث من عمادة الجواودة معتمدية فرنانة على مصالح الشؤون الاجتماعية في الجهة رفضها تمكينهم من دفاتر علاج مجانية رغم وضعيتهم الاجتماعية المتردية وتقديمهم ملفات مدعّمة بكل المستندات ومستكملة من حيث المعاينات الميدانية بعضها يعود لسنة 2013 .واعتبر عدد منهم في تصريحات لصحفي (وات) أن مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية في ولاية جندوبة لم تكلّف نفسها مجرد الجواب على مطالبهم في حين أنّها مكّنت البعض ممن لا يستحقون هذه الدفاتر حسب أقوالهم، مضيفين ان البلاغات المتعلقة بالزيادة في حصة ولاية جندوبة من دفاتر العلاج المجانية بنحو 2500 دفتر هو كلام لم يروا له ترجمة حقيقية على أرض الواقع وفق تعبيرهم.وأكد الشيخ عمارة بولخذيري الذي ناهز التسعين سنة من عمره انه قدّم ملفّا لوحدة الشؤون الاجتماعية في فرنانة منذ غرة جويليـة 2013 وان الملف ضمّن تحت عدد 780 الا انه ورغم فقره وعجزه ومرضه فإن الوحدة لازالت ترفض تمكينه من هذا الدفتر ولم يختلف راي عبد الحميد البوكحيلي ذو الخامسة والسبعين سنة عما ذهب اليه عمارة حيث اكد هو الاخر انه قدم ملفا مضمّن لدى ذات الوحدة تحت عدد 633 وذلك منذ 17 ماي 2013 الا انه لم يتلقى أي جواب يأخذ بعين الاعتبار وضعيته الاجتماعية التي وصفها بالقاسية لاسيما في ظل موجة البرد التي تمر بها الجهة هذه الأيام.وقال كل من احمد بوكحيلي (73 سنة) صاحب الملف عدد 878/2018 وصالح البوكحيلي (70 سنة) صاحب الملف عدد 924/2018 والتوهامي البوكحيلي (70 سنة ) صاحب الملف عدد 891 /2018 وصالح البوكحيلي يجهل عمره صاحب الملف عدد 1624 ومحمد البوكحيلي (74 سنة) صاحب الملف عدد 7098 أن وضعياتهم الاجتماعية ساءت الى درجة العجز التام وانه لم يعد بإمكانهم القدرة على المداواة والحصول على طعام يقيهم شر الجوع وانهم وخلافا لما يدّعيه الاتحاد التونسي للتضامن فانهم لم يتوصلوا بأي نوع من المساعدات التي كثيرا ما تحدث عنها الاتحاد حسب أقوالهم، مناشدين السلط المعنية بالتدخّل العاجل لإنقاذهم من الوضع المتردّي الذي يعيشونه .بالمقابل وفي تصريح لصحفي (وات) لم ينف مصدر إداري محلّي ما ذكره المسنّون، مضيفا أن هناك من الملفات ما يعود تاريخ ايداعها الى سنة 2011 غير أن بطء منح الدفاتر يعود الى ضعف ما يمنح لمعتمدية فرنانة اكثر المعتمديات فقرا من حصة هذه الدفاتر واعتبر ان حصة هذه السنة والمقدرة بنحو 400 دفتر والتي سيتم تقسيمها على 15 عمادة توصّلت بها وحدة الشؤون الاجتماعية بفرنانة في الفترة القليلة الماضية وأن كافة الملفات ستحال في شهر جانفي المقبل على الإدارة الجهوية التي ستعرضها بدورها على اللجنة الجهوية للنظر في من يستحق ومن لا يستحق مثل هذه الدفاتر.وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد اذن في الشهر المنقضي بفتح تحقيق قضائي ضد كل من سيكشف عنه البحث إثر تصريح أدلى به والد الطفلة مها القضقاضي الذي ادّعى أن أحد الموظفين يرفض منذ سنوات تمكينه من دفتر علاج مجاني شريطة ان يمنحه رشوة بخمس مائة دينار وفق تعبيره وهو ما استوجب الى جانب فتح تحقيق قرار اداري يقضي بعدم بت وحدة الشؤون الاجتماعية بفرنانة في أي ملف يتعلق بدفاتر العلاج المجانية وإحالتها مباشرة الى الإدارة الجهوية في جندوبة.