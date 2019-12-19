الشركة التونسية للملاحة تفتح الحجز لصائفة 2020 مانحة تخفيضات تصل الى 35 بالمائة

Jeudi 19 Decembre 2019



وات

- أعلنت الشركة التونسية للملاحة عن إنطلاق عمليات الحجز لصائفة 2020 إبتداءا من 18 ديسمبر 2019 وذلك بوكالات الشركة ووكالات الأسفار المتعاملة مع الشركة بتونس و أوروبا و عبر موقع الواب الخاص بالشركة.وكشفت الشركة، في بلاغ نشرته على موقعها الالكتروني، عن منح تعريفات تفاضلية بنسبة تخفيض تصل الى 35 بالمائة، على ذمة المسافرين على كامل السفرات بمناسبة فتح الحجوزات (عدد البقاع محدود).وأمنت الشركة التونسية للملاحة إلى غاية 31 أوت 2019، قرابة 239 سفرة على ثلاثة خطوط بحرية وهي تونس - مرسيليا وتونس - جنوة وخط جرجيس ناقلة أكثر من 203 آلاف مسافر.ووفر الخط البحري، جرجيس، الى حدود موفي اوت الماضي ، 11 سفرة بحرية، تم خلالها نقل أكثر من 8 آلاف مسافر وما لا يقل عن 3 آلاف سيارة .