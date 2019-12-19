النقابة الأساسيّة لأعوان وزارة الشؤون الخارجية تستغرب ممّا وصفته بتفرد وتعسف الإدارة في اتخاذ القرارات

Jeudi 19 Decembre 2019



وات

- أعربت النقابة الأساسيّة لأعوان وزارة الشؤون الخارجية عن استغرابها ممّا وصفته "بتمادي الطرف الإداري في اتخاذ قراراته بشكل إنفرادي وتعسّفي دون تشريك النقابة الشريك الاجتماعي والوحيد لجميع أسلاك الوزارة".وأكدت في بيان لها اليوم الخميس استياءها من اقتصار الإدارة على الترفيع في عدد الخطط من 10 بين وزير مفوّض ووزير مفوّض خارج الرتبة دون سواهم إلى 60 خطّة والتغاضي عن بقيّة الأسلاك الأخرى بالوزارة، رافضة ما أسمته "سياسة تهميش عديد الأسلاك والرتب بالإدارة خاصّة الضعيفة منها".وندّدت النقابة بضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الأسلاك طبقا للقوانين الجاري بها العمل ممّا تسبّب في خلق حالة غضب شديدة خاصة على إثر الفراغ الحاصل في مستوى أعلى هرم الوزارة، وفق نص البيان.ودعت الإدارة إلى التقيّد بتطبيق القانون عند اتخاذ قرارتها وذلك لتجنّب مزيد الاحتقان في صفوف أبناء الوزارة وفتح مناظرات جديدة والتوسّع في الخطط والترقيات لتشمل جميع الأسلاك مع الالتزام بإعلام منظوريها بكلّ ما يستجدّ في هذا الشأن.يشار إلى أنّ وكالة تونس إفريقيا للأنباء اتصلت بوزارة الشؤون الخارجية لتوضيح ما ورد في بيان النقابة لكنّها لم تتحصّل على ردّ.ليلى