الغنوشي يستقبل ممثلين عن أصحاب الشهائد العليا من ولاية القصرين المعتصمين بساحة باردو

Mercredi 18 Decembre 2019
باب نات - استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، ظهر اليوم الاربعاء 18 ديسمبر 2019 بقصر باردو، ممثلين عن أصحاب الشهائد العليا من ولاية القصرين المعتصمين بساحة باردو، وذلك بحضور عدد من النواب عن دائرة القصرين.
واستمع رئيس المجلس الى مشاغل المعتصمين والمتمثّلة خاصة في المطالبة بالتشغيل والتنمية. وأكّد المتدخلون ضرورة التعجيل بإيجاد الحلول الملائمة والاستجابة لمطالبهم الملحة حتى يتوفّر لهم مصدر رزق يمكّنهم من أدنى مقوّمات العيش الكريم.
وقد أعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن تفهّمه لمطالب المعتصمين، مؤكّدا حقّهم في الشغل، ومشيرا في ذات السياق الى ما يتطلّبه الوضع الانتقالي والظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد من تضافر الجهود والإسهام في دفع عملية التنمية بما يعود بالنفع على الجميع .
كما عبّر في نفس السياق عن استعداده لإيلاء كل العناية بهذا الموضوع ومتابعته مع نواب الجهة ومع الحكومة الجديدة فور تولّيها لمهامها. وأبرز دور الدولة في مؤازرة المجهودات الفردية ودعم أصحاب المشاريع وتشجيعهم على الانتصاب للحساب الخاص، مؤكّدا الحرص على ضرورة العناية بالمناطق الاقل حظا من التنمية وفي مقدّمتها ولاية القصرين وتمكينها من برامج ومشاريع تنموية في إطار التمييز الايجابي الذي نصّ عليه دستور الثورة.
واستمع رئيس المجلس الى مشاغل المعتصمين والمتمثّلة خاصة في المطالبة بالتشغيل والتنمية. وأكّد المتدخلون ضرورة التعجيل بإيجاد الحلول الملائمة والاستجابة لمطالبهم الملحة حتى يتوفّر لهم مصدر رزق يمكّنهم من أدنى مقوّمات العيش الكريم.
وقد أعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن تفهّمه لمطالب المعتصمين، مؤكّدا حقّهم في الشغل، ومشيرا في ذات السياق الى ما يتطلّبه الوضع الانتقالي والظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد من تضافر الجهود والإسهام في دفع عملية التنمية بما يعود بالنفع على الجميع .
كما عبّر في نفس السياق عن استعداده لإيلاء كل العناية بهذا الموضوع ومتابعته مع نواب الجهة ومع الحكومة الجديدة فور تولّيها لمهامها. وأبرز دور الدولة في مؤازرة المجهودات الفردية ودعم أصحاب المشاريع وتشجيعهم على الانتصاب للحساب الخاص، مؤكّدا الحرص على ضرورة العناية بالمناطق الاقل حظا من التنمية وفي مقدّمتها ولاية القصرين وتمكينها من برامج ومشاريع تنموية في إطار التمييز الايجابي الذي نصّ عليه دستور الثورة.
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Par:mnasser57 (Qatar )
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