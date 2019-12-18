الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية : انجاز مدينة الدواء 2 سيؤمن الترفيع في مخزون الأدوية إلى حدود 8 أشهر من الاستهلاك الوطني

Mercredi 18 Decembre 2019
وات - تنطلق بداية من شهر جانفي المقبل أشغال انجاز مشروع مدينة الدواء 2 التابع للصيدلية المركزية، ستؤمن الترفيع في مخزون الأدوية إلى حدود 8 أشهر من الاستهلاك الوطني، وفق ما أعلنه الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية خليل عموس.
وذكر عموس في حوار أدلى به ل-(وات) اليوم الأربعاء، أن مشروع مدينة الدواء 2 سيؤدي إلى الترفيع بنسبة 35 بالمائة من مخزون الأدوية المتوفرة حاليا على ذمة المؤسسة، مؤكدا أن نسبة المخزون من الأدوية ستزيد إلى حدود 70 من الاستهلاك الوطني للأدوية.
وقال إن انجاز المشروع الجديد يهدف الى الترفيع في كميات التخزين لضمان انتظامية التوزيد بالأدوية في السوق مؤكدا أن مركزية الدواء في تونس لا تتحكم مطلقا في عمليات توزيع الأدوية المصنعة محليا التي تباع بالصيدليات الخاصة رغم احتكارها لعمليات توريد وترويج الأدوية من الخارج.
وكشف، أن قيمة المخزون الحالي للأدوية المودع بمخازن مدينة الدواء" 1 " يبلغ 500 مليون دينار، معلنا، أنه سيتم العمل على تهيئة هذه المخازن وتطويرها.
وبين أن هذه المؤسسة تتولى اقتناء الأدوية المصنعة محليا وترويجها لفائدة المستشفيات العمومية ، مؤكدا أنه تم تجاوز أزمة نقص الأدوية التي شهدها القطاع الصحي منذ عامين، ملاحظا، أن أغلب اشكاليات التزويد ترتبط أساسا بنقص ظرفي لبعض الأدوية المصنعة محليا نتيجة عدم التمكن من اقتناء المواد الأولية أوارتفاع أسعارها في مقابل استقرار أسعار الأدوية التي تتولى تحديدها وزارة التجارة.
وأشار الى النقص الظرفي لبعض الأدوية في السوق العالمية يترتب عنه في بعض الأحيان انقطاع التزويد جراء تفضيل المخابر الأجنبية تأمين تزويد أسواقها المحلية على أن تقوم لاحقا باستئناف التزويد الى الأسواق الخارجية ومن بينها تونس.
وذكر عموس في حوار أدلى به ل-(وات) اليوم الأربعاء، أن مشروع مدينة الدواء 2 سيؤدي إلى الترفيع بنسبة 35 بالمائة من مخزون الأدوية المتوفرة حاليا على ذمة المؤسسة، مؤكدا أن نسبة المخزون من الأدوية ستزيد إلى حدود 70 من الاستهلاك الوطني للأدوية.
وقال إن انجاز المشروع الجديد يهدف الى الترفيع في كميات التخزين لضمان انتظامية التوزيد بالأدوية في السوق مؤكدا أن مركزية الدواء في تونس لا تتحكم مطلقا في عمليات توزيع الأدوية المصنعة محليا التي تباع بالصيدليات الخاصة رغم احتكارها لعمليات توريد وترويج الأدوية من الخارج.
وكشف، أن قيمة المخزون الحالي للأدوية المودع بمخازن مدينة الدواء" 1 " يبلغ 500 مليون دينار، معلنا، أنه سيتم العمل على تهيئة هذه المخازن وتطويرها.
وبين أن هذه المؤسسة تتولى اقتناء الأدوية المصنعة محليا وترويجها لفائدة المستشفيات العمومية ، مؤكدا أنه تم تجاوز أزمة نقص الأدوية التي شهدها القطاع الصحي منذ عامين، ملاحظا، أن أغلب اشكاليات التزويد ترتبط أساسا بنقص ظرفي لبعض الأدوية المصنعة محليا نتيجة عدم التمكن من اقتناء المواد الأولية أوارتفاع أسعارها في مقابل استقرار أسعار الأدوية التي تتولى تحديدها وزارة التجارة.
وأشار الى النقص الظرفي لبعض الأدوية في السوق العالمية يترتب عنه في بعض الأحيان انقطاع التزويد جراء تفضيل المخابر الأجنبية تأمين تزويد أسواقها المحلية على أن تقوم لاحقا باستئناف التزويد الى الأسواق الخارجية ومن بينها تونس.
En continu
- 16:32 رسائل الرئيس المشفرة..
- Hier 21:51 حكم بسجن مسؤول سابق في حملة ترامب الانتخابية
- Hier 20:35 معين الشعباني: نستحق الفوز بخامس المونديال
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:40
|17:07
|14:47
|12:23
|07:26
|05:53
|
14°
|13°
|% 93
|:الرطــوبة
|تونــس
|10°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|13°-10
|18°-11
|20°-11
|21°-16
|18°-15
Follow @babnet_Tunisie
( 96 173) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 76 602) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 72 580) عام و8 اشهر سجنا في حق سيف الدين
( 69 276) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 944) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 003) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 52 158) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 433) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 093) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 44 197) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 42 582) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 41 875) فيديو اليوم من باردو: امرأة تنزل م
( 40 861) قناة الحوار التونسي تعتذر على بذا
( 40 730) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 40 135) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 39 231) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 37 149) قيس سعيد: ملتزم بتحمل المسؤولية
( 36 822) تسرّيب مكالمة هاتفية بين سامي ال
( 36 591) السيرة الذاتيّة لسامي بن جنات المد
( 36 118) ليلى الحداد: ما تم حجزه في منزل سا
Par:mnasser57 (Qatar )
Sur: خميس الماجري: راشد الغنوشي مسيلمة الكذاب جاب لتونس دين جديد