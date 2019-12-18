الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية : انجاز مدينة الدواء 2 سيؤمن الترفيع في مخزون الأدوية إلى حدود 8 أشهر من الاستهلاك الوطني

Mercredi 18 Decembre 2019



وات

- تنطلق بداية من شهر جانفي المقبل أشغال انجاز مشروع مدينة الدواء 2 التابع للصيدلية المركزية، ستؤمن الترفيع في مخزون الأدوية إلى حدود 8 أشهر من الاستهلاك الوطني، وفق ما أعلنه الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية خليل عموس.وذكر عموس في حوار أدلى به ل-(وات) اليوم الأربعاء، أن مشروع مدينة الدواء 2 سيؤدي إلى الترفيع بنسبة 35 بالمائة من مخزون الأدوية المتوفرة حاليا على ذمة المؤسسة، مؤكدا أن نسبة المخزون من الأدوية ستزيد إلى حدود 70 من الاستهلاك الوطني للأدوية.وقال إن انجاز المشروع الجديد يهدف الى الترفيع في كميات التخزين لضمان انتظامية التوزيد بالأدوية في السوق مؤكدا أن مركزية الدواء في تونس لا تتحكم مطلقا في عمليات توزيع الأدوية المصنعة محليا التي تباع بالصيدليات الخاصة رغم احتكارها لعمليات توريد وترويج الأدوية من الخارج.وكشف، أن قيمة المخزون الحالي للأدوية المودع بمخازن مدينة الدواء" 1 " يبلغ 500 مليون دينار، معلنا، أنه سيتم العمل على تهيئة هذه المخازن وتطويرها.وبين أن هذه المؤسسة تتولى اقتناء الأدوية المصنعة محليا وترويجها لفائدة المستشفيات العمومية ، مؤكدا أنه تم تجاوز أزمة نقص الأدوية التي شهدها القطاع الصحي منذ عامين، ملاحظا، أن أغلب اشكاليات التزويد ترتبط أساسا بنقص ظرفي لبعض الأدوية المصنعة محليا نتيجة عدم التمكن من اقتناء المواد الأولية أوارتفاع أسعارها في مقابل استقرار أسعار الأدوية التي تتولى تحديدها وزارة التجارة.وأشار الى النقص الظرفي لبعض الأدوية في السوق العالمية يترتب عنه في بعض الأحيان انقطاع التزويد جراء تفضيل المخابر الأجنبية تأمين تزويد أسواقها المحلية على أن تقوم لاحقا باستئناف التزويد الى الأسواق الخارجية ومن بينها تونس.