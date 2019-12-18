رواية ''حمام الذهب'' لمحمد عيسى المؤدب ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العالميّة

Mercredi 18 Decembre 2019



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- تم اختيار رواية "حمام الذهب" لمحمد عيسى المؤدب ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العالمية لسنة 2020، وهي جائزة تبلغ قيمتها المالية 50 ألف دولار أمريكي.وستنافس هذه الرواية التونسية الصادرة عن داريْ "مسكلياني للنشر والتوزيع" و"مسعى للنشر والتوزيع"، على جائزة البوكر العالمية مع 15 رواية عربية أخرى صدرت بين جويلية 2018 وجوان 2019.وتضم القائمة الطويلة لجائزة البوكر 16 رواية تم انتقاؤها من ضمن 128 رواية.والروايات المختارة هي لكتاب من تسع بلدان هي تونس والجزائر وليبيا والمغرب ومصر وسوريا ولبنان والسعودية والعراق.وتتحدّث الرواية التونسية "حمام الذهب" عن "أقلية يهودية في تونس أخفت كل ما بحوزتها من وثائق ومخطوطات تتعلق بتاريخها في الأرض التي بُني عليها الحمّام في "حيّ الحارة، قبل انتقالها إلى مرسيليا هربا من بطش الجيش الألماني، ويظل هذا التاريخ لغزا منسيا يغري "هيلين" اليهودية التونسية، الشخصية المحورية في الرواية، بالبحث عنه من أجل الوصول إلى جذورها الحقيقية فيه، فتخوض رحلة بحث دفعتها إلى العودة إلى تونس والتخصص في دراسة التاريخ"."وفي طريقها إلى هذا السر الدفين تلتقي طالبا تونسيا مسلما، هو "سعد"، فتجمعهما قصة حب.تتشابك مع هذه الحكاية، حكاية خرافية عن انشقاق أديم الحمّام والكشف عن ذهب مدفون في الأرض، واختطاف امرأة في الحمّام من قبل مارد أحمر.ومن هذا التزاوج بين الحكايتين تطرح الرواية أسئلة مربكة تتعلق بقضايا الراهن، مثل سؤال الهوية والتطرف والانتماء إلى أرض واحدة هي تونس، وإن اختلفت داخلها الأعراق والديانات".ومحمد عيسى المؤدب روائي وقاص تونسي من مواليد 1966.صدرت له "عرس النار" (مجموعة قصصية 1995) التي فازت بالجائزة الوطنية للقصة القصيرة - تونس عام 1995، و"أية امرأة أكون؟" (مجموعة قصصية 2013).صدرت روايته الأولى "جهاد ناعم" في عام 2017 وفازت بجائزة الكومار الذهبي للرواية العربية في تونس سنة 2017.تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الجامعي والروائي شكري مبخوت كان قد فاز بهذه الجائزة سنة 2015 عن روايته "الطلياني".