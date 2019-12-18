قفصة: المجلس البلدي لمدينة قفصة برمج 13 جلسة تشاركية مع سكّان المدينة ونشطائها حول برنامج الاستثمار البلدي لسنة 2020

Mercredi 18 Decembre 2019



وات

- شرع المجلس البلدي لبلدية قفصة في نهاية الاسبوع المنقضي، في عقد سلسلة من الجلسات التشاركية الخاصة ببرنامج الاستثمار البلدي لسنة 2020 وهي جلسات ستغطّي مختلف مناطق وأحياء هذه البلدية وتهدف إلى الاستماع إلى مقترحات ومشاغل سكّان هذه البلدية وممثلي المجتمع المدني بخصوص أولويات هذا البرنامج الاستثماري.وقال رئيس لجنة النظافة والصحة والبيئة بهذه البلدية، عيسى حمد، لـ(وات) أنّ المجلس البلدي برمج 13 جلسة تشاركية خلال شهر ديسمبر الحالي سوف تتوّج بجلسة تشاركية عامّة مع ممثلي هذه الاحياء لإختيار وضبط القائة النهائية لمشاريع برنامج الاستثمار البلدي للسنة القادمة قبل المصادقة عليها من قبل المجلس البلدي.وتقدّر، حسب نفس المصدر، قيمة برنامج الاستثمار الخاص ببلدية قفصة بالنسبة للسنة القادمة بمليون و600 ألف دينار منها 500 ألف دينار ستخصّص لمشاريع مهيكلة ذات طابع إقتصادي وإداري وبيئي، فيما سيصرف المبلغ المتبقّي وقدره واحد فاصل واحد مليون دينار لإنجاز مشاريع داخل الاحياء والمناطق البلدية تهم بالخصوص تعبيد الطرقات والترصيف والتنوير والمناطق الخضراء، وهي مشاريع ستحدّدها الجلسات التشاركية.وإستعرضت أولى الجلسات التشاركية التي إلتأمت بمقر ابلدية في الايام القليلة الماضية، مكوّنات الميزانية المخصّصة للمشاريع البلدية لسنة 2020 ،بالاضافة إلى تقديم تشخيص فنّي لحاجيات أحياء المدينة وتجمعاتها السكنية وعرض للمشاريع التي تنجزها بلدية قفصة وكذلك المشاريع التي تنجز في إطار برامج أخرى مثل برامج وكالة التهذيب والتجديد العمراني وبرنامج التنمية الحضرية.وستكون مناطق كاف دربي والناظور ومتكيدس والشبيبة واولاد زيد والسواعي ومنزل ميمون واولاد حمد بن سعد وايضا العقيلة والواحة والطفل أولى محطات هذه الجلسات التشاركية، ثم تتبعها جلسات بقيّة الاحياء والمناطق، على أن تلتئم كلّ هذه الجلسات حسب عيسى حمد خلال الفترة الممتدّة من يوم 20 إلى يوم 22 ديسمبر الجاري .ولفت رئيس لجنة النظافة والصحة والبيئة ببلدية قفصة من ناحية أخرى الى أن هذه البلدية سيكون من أولوياتها أيضا خلال الفترة القادمة القضاء على 14 نقطة سوداء داخل المدينة وفي أطرافها، وهي عبارة عن مصبّات عشوائية للفضلات المنزلية ولفضلات مواد البناء، مشيرا إلى برمجة شراء شاحنة كبيرة الحجم لرفع هذه الفضلات والقضاء على هذه المصبات.