بداية من الأربعاء القادم، صرف منحة مصاريف المستلزمات المدرسية لفائدة 143 ألف مدرس ومدرسة مباشر في الابتدائي والاعدادي والثانوي

Mercredi 18 Decembre 2019
وات - تشرع وزارة التربية، بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق لـ 25 ديسمبر 2019، في صرف المنحة الخاصة بمصاريف المستلزمات المدرسية لفائدة 143 ألف مدرسة ومدرس مباشر بمراحل التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي، وذلك بقيمة مالية تعادل 75 بالمائة من المرتب الشهري الخام بمبلغ جملي قدره 200 مليون دينار.
وأفادت الوزارة في بلاغ أصدرته، عشية اليوم الأربعاء، أنه سيتم صرف أجور شهر ديسمبر 2019 في آجالها لافتة إلى أن صرف المنحة يأتي تبعا لصدور قانون المالية التكميلي عدد 77 لسنة 2019 المؤرخ في 12 ديسمبر 2019.
وأفادت الوزارة في بلاغ أصدرته، عشية اليوم الأربعاء، أنه سيتم صرف أجور شهر ديسمبر 2019 في آجالها لافتة إلى أن صرف المنحة يأتي تبعا لصدور قانون المالية التكميلي عدد 77 لسنة 2019 المؤرخ في 12 ديسمبر 2019.
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Par:lechef (Tunisia )
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