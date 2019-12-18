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قطر تحيي يومها الوطني باحتفالية وعروض عسكرية

Mercredi 18 Decembre 2019

Mercredi 18 Decembre 2019
الدوحة / أحمد يوسف - شهدت الدوحة، الأربعاء، احتفالية ضخمة بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، تخللتها عروض عسكرية متنوعة، حضرها أمير البلاد تميم بن حمد.

وحضر الاحتفالية ذاتها، أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة، وعدد من وزراء البلاد، بالإضافة إلى آلاف المواطنين، بحسب مراسل الأناضول.


واليوم الوطني القطري هو الذكرى السنوية لتولي الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، مؤسس دولة قطر، الحكم عام 1878.

وسنويا، تنظم الدوحة في ذكرى المناسبة، احتفالات ضخمة في مواقع عديدة من الدولة الخليجية، بين يومي 8 و20 ديسمبر/ كانون أول.

وتقام احتفالات هذا العام تحت شعار "المعالي كايدة"، وهو مقتبس من أحد الأبيات الشعرية للمؤسس الراحل، الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني.

وأقيم خلال الحفل "المسير الوطني" والذي شمل عرضا جويا بأنواع متعددة من المقاتلات والطائرات الاستعراضية، إضافة إلى عروض المشاة المتنوعة التي شاركت فيها القوات المسلحة، ومشاة وزارة الداخلية وآلياتها والقوات الخاصة.

وجاء العرض الجوي لأسراب من طائرات "العاديات"، وهي التسمية التي أطلقتها قطر على طائرات "رافال" الفرنسية التي تسلمتها في وقت سابق هذا العام.

وشارك أمير قطر، مساء الثلاثاء، في عرضة أهل قطر ضمن فعاليات اليوم الوطني قرب الديوان الأميري في العاصمة الدوحة.

  
  
     
  

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