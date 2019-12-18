قبلي: قوافل الشباب للسلام والحرية شعار لملتقى السياحة الشبابية الصحراوية والواحية

Mercredi 18 Decembre 2019



وات

- تحت شعار " قوافل الشباب للسلام والحرية " وفي اطار الاحتفال في تونس عاصمة الشباب العربي تحتضن ولاية قبلي انطلاقا من 17 والى غاية 20 ديسمبر الجاري فعاليات ملتقى السياحة الشبابية الصحراوية والواحية بمشاركة 120 شابا وشابة من ولايات جندوبة وزغوان والكاف وقبلي وفق ما ذكره اليوم المنسّق العام لهذا الملتقى عبد الله بوصفة لصحفي (وات).وأوضح المصدر ذاته ان هذا الملتقى يرمي الى تعريف الشباب بالعديد من المناطق بالجمهورية التونسية وخاصة بالولايات الداخلية مع تنمية روح المواطنة لديهم، مشيرا الى ان برنامج الملتقى يتضمّن العديد من الفقرات ذات البعد السياحي الترفيهي الى جانب فقرات لتحفيز الشباب على ممارسة العمل التطوّعي.وأضاف بوصفة أن انطلاقة الملتقى كانت أمس الثلاثاء عبر تنظيم زيارة ميدانية للمسلك السياحي الواحي الرابط بين مناطق "الدبابشة" و"المنصورة" و"الجديدة " و"تنبيب" ومدينة قبلي القديمة قبل التوقف بدار الشباب في بشري اين انتظم لقاء التعارف بين شباب الجهات المشاركة في هذه التظاهرة ليستمر البرنامج صباح اليوم من خلال التحول الى عمق الصحراء بمنطقة قصر غيلان على بعد حوالي 150 كلم جنوبي مدينة دوز للتعرف على المميزات السياحية والبيئية لهذه الربوع لتكون عشية اليوم مخصصة لمتابعة عرض "السّامور" الذي يعتبر من اللوحات المميزة للمهرجان الدولي للصحراء بدوز الذي سيتم متابعة انطلاقة دورته 52 يوم غد الخميس في ساحة "حنيش ".ومن ناحيتهم عبر عدد من الشباب المشاركين في هذا الملتقى عن سعادتهم بالتحول الى ولاية قبلي وخاصة بالتزامن مع تنظيم فعاليات المهرجان الدولي للصحراء الذي سيمكنهم من التعرف على ثراء الموروث الحضاري لهذه الربوع وما يميزها من عادات وتقاليد مكنتهم من التعايش مع الصحراء وتحويلها الى واحات ممتدة من النخيل.