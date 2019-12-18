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منوبة: استعدادات حثيثة لتنفيذ مشروع مستشفى الاطفال المتعدد الاختصاصات

Mercredi 18 Decembre 2019

Mercredi 18 Decembre 2019
وات - انتهت الدراسات الجيوتقنية ومثال الاشغال والمسح التيبوغرافي المتعلقة بمشروع مستشفى الاطفال متعدد الاختصاصات بمنوبة بكلفة 41.803 الف دينار، فيما يتواصل انجاز الدراسة المائية تحت اشراف الادارة الجهوية للتجهيز، حسب تصريح المديرة الجهوية للصحة ايمان السويسي ل(وات).

وسينجز المشروع المبرمج بتمويل قطري والذي تبلغ طاقة استيعابه 548 سريرا، على عقار يمسح 15 هكتارا منها 7500 متر مربع مساحة مغطاة، متضمنا 16 قاعة عمليات واقسام للتصوير بالأشعة واقسام للتحاليل المخبرية وللصيدلة وعيادات في جميع اختصاصات طب وجراحة الأطفال بكلفة تقديرية تفوق ال17 مليون دينار، حسب المعطيات المتعلقة بإعداد الملف المرجعي للمشروع، كما وقع اعداد الكشوفات التقديرية لعمليات الربط بالشبكات المختلفة واحالتها الى وحدة التصرف.


وتتجه الانظار الى هذا الانجاز الصحي الهام في الجهة، التي لا يتوفر في الخط الثالث بها سوى مستشفى الرازي ومعهد القصاب، لدوره في تحسين العمل والترفيع من مستوى نجاعة الخدمات الطبية المسداة جهويا ووطنيا، على اعتبار انها مؤسسة صحية مخصصة للاطفال وستمكن من تخفيف الضغط على مستشفى الاطفال بشير حمزة بالعاصمة وتقلص من تدفق المرضى عليه .

  
  
     
  

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