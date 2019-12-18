توزر: تظاهرات ثقافية للأطفال في مختلف المؤسسات الثقافية تجمع الفنون بالورشات والعروض التنشيطية

Mercredi 18 Decembre 2019



وات

- تقدم مختلف المؤسسات الثقافية في ولاية توزر برامج وتظاهرات موجهة للأطفال بمناسبة عطلة الشتاء المدرسية تجمع بين الفنون بالورشات والعروض التنشيطية التي تتوزع على معتمديات الولاية.وتنتظم في هذا الإطار الدورة 19 لأيام سينما الطفل بدار الثقافة بدقاش من 17 الى 20 ديسمبر بمجموعة من الفقرات التي تضم تنشيطا اذاعيا وورشات في الرسم وفي انتاج فيلم قصير علاوة على ورشة لصنع مجسم فيلم مصور الى جانب عرض تنشيطي للأطفال وعرض فيلمين يشفعان بنقاش.وتنظم من جهتها دار الثقافة مصطفى خريف بنفطة الأيام التنشيطية من 18 الى 22 ديسمبر متضمنة أنشطة متنوعة تتراوح بين الرسم والبراعات اليدوية والعروض التنشيطية للأطفال والعروض السينمائية والمسرحية واكتشاف المواهب في الرقص والتعبير الجسماني والمسرح.وتتيح دار الثقافة بحامة الجريد لزوارها من الصغار والكبار فرصة متابعة أفلام سينمائية موجهة للأطفال في الفترة الصباحية وموجهة للكبار في الفترة المسائية يومي 17 و18 ديسمبر.وأعدت من ناحيتها المكتبات العمومية أنشطة وتظاهرات في اطار البرنامج الوطني "نقرأ من أجل غد أفضل" تحت اشراف المكتبة الجهوية ابن الشباط.ويتضمن برنامج المكتبة العمومية بتمغزة في هذا الاطار الممتد من 13 الى 21 ديسمبر محاضرة لتلاميذ الباكالوريا بعنوان "الوجودية في أدب المسعدي جدلية الممكن والمأساة" وورشة مطالعة في الهواء الطلق واعداد بطاقة تعريف لشخصية تونسية وهو الأديب محمود المسعدي بتشريك التلاميذ والأطفال وورشة رسم وبراعات يدوية.واختارت المكتبة العمومية بدقاش إعداد برنامج ثري يمتد من 15 الى 22 ديسمبر ينفتح على فضاءات خارجية من خلال تظاهرة مسافر زاده الكتاب التي نظمتها في فضاء محطة سيارات الأجرة تضمن تركيز خيمة للمطالعة ومعرض وثائقي حول الاديب محمود المسعدي وعرضا تنشيطيا للأطفال وتوزيع كتب ومجلات مجانا على الأطفال المشاركين.وينتظم نفس النشاط "مسافر زاده الكتاب" في محطة النقل البري تقوم خلاله بمرافقة احدى الرحلات من مدينة دقاش في اتجاه العاصمة وتتولى المكتبة توزيع كتب على المسافرين، الى جانب مسابقات ثقافية في المحطة مع تخصيص الفقرة الأخيرة من نشاطها داخل فضاء المكتبة العمومية تقوم خلاله بتنظيم ورشة لخيال الظل وأخرى في المطالعة باللغتين العربية والفرنسية تختتمها بورشة في التنمية البشرية تتناول موضوع اضطرابات التعلم عند الطفل.