قبلي: سفيرة بريطانيا بتونس تؤكد حرص يلادها على انجازعدد من المشاريع بالجهة

Mercredi 18 Decembre 2019



وات

- اوضحت سفيرة بريطانيا بتونس " لويز دي سوزا " خلال زيارتها اليوم لمقر ولاية قبلي حيث استمعت الى معطيات قدمها عدد من المديرين الجهويين حول الوضع التنموي بالولاية وما يميزها من خاصيات طبيعية من شانها ان تمثل قاعدة هامة للاستثمار خاصة في القطاع الفلاحي.وفي مجال الصناعات التحويلية الغذائية واساسا تحويل التمور, قالت ان السفارة البريطانية بتونس والسفارة التونسية ببريطانيا تعملان على مزيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالين التجاري والتنموي داعية السلط الجهوية الى مزيد التعريف بنقاط القوة بهذه الربوع لحفز المستثمرين البريطانيين على الانتصاب بالجهة كما اكدت السفيرة البريطانية انها ستتابع ملف المشروع الطاقي الذي ترغب شركة تونور في بعثه بمنطقة رجيم معتوق لانتاج الكهرباء باعتماد الطاقة الشمسية مما سيساعد على تامين احتياجات البلاد التونسية من الكهرباء وتصدير كميات هامة الى اوروبا .واشارت الى اهمية استغلال القمة الاوروبية التي ستحتضنها بريطانيا السنة المقبلة حول التغيرات المناخية للدفاع عن انجاز بعض المشاريع البيئية بمعتمدية رجيم معتوق خاصة في ما يتعلق بالحد من ظاهرة التصحر ومن ناحية اخرى اوضحت " دي سوزا" ان سفارة بريطاني شرعت في التحضير لانجاز مشروع بالتعاون مع وزارة التربية التونسية لتعزيز تمكن الشباب التونسي من اجادة اللغة الانقليزية وذلك عبر تدريسها بكافة المدارس العمومية التونسية بداية من السنة الرابعة اساسي وقد تم الشروع في تكوين المدرسين وتحضير مواد التدريس وفق قولها.