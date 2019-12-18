بالشيخ: تركيز الة سكانار جديدة بالمستشفى الجهوي بباجة يوم 24 ديسمبر 2019

Mercredi 18 Decembre 2019



وات

- أعلنت وزير الصحة بالنيابة، سنية بالشيخ، انه سيتم يوم 24 ديسمبر 2019 تركيز آلة سكانار جديدة بالمستشفى الجهوي بباجة في اطار برنامج يرمي الى تركيز 11 الة في عدد من مستشفيات البلاد.وبينت الوزيرة، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، خصصت الاربعاء، لحادث المرور القاتل الذي جد في عمدون (ولاية باجة) وادى الى وفاة 30 شخصا وجرح 16 اخرين، ان هذه الالة المتطورة ستعوض آلة السكانار المعطّلة منذ شهر أوت 2019 بالمستشفى الجهوي بباجة مشيرة الى ان الوزارة خيرت عدم إصلاحها لأنّ عمره تجاوز الـ12 سنة ولان تكاليف الاصلاح تصل الى اكثر من 150 الف دينار.وبينت بالشيخ في ردها على ما اثارته الحادثة من استياء كبير بسبب نقص التجهيزات والامكانيات في هذا المستشفى، ان الوزارة قامت منذ تكرر اعطاب هذه الالة، بابرام اتفاقية مع مصحة خاصة بباجة لاجراء صور الاشعة بالنسبة لمرضى المستشفى، مشيرة الى ان نقل جرحى حادثة عمدون لاجراء صور بالاشعة الى هذه المصحة تم في اطار نفس الاتفاقية.وفي ما يتعلق بالمصعدين لنقل المرضى بالمستشفى الجهوي بباجة المعطّلين أوضحت الوزيرة انه قد تم رصد 70 ألف دينار لإصلاحهما بالتوازي مع القيام بدراسة لإقتناء مصعدين جديدين، وقد إنطلق الإنجاز في 05 ديسمبر بفترة تعهّد بـ100 يوم.وأعلنت بالشيخ عن الانطلاق في الدراسات المتعلّقة بإحداث المستشفى الجامعي الجديد متعدّد الاختصاصات بولاية باجة خلال سنة 2020 مشيرة إلى أنّ البرنامج الفني والوظيفي للمستشفى الجديد جاهز حاليّا.وبينت ان المستشفى، الذي سيتم انجازه على مساحة 15 هكتارا منها 38 الف متر مربع مساحة مغطاة، تبلغ طاقة استيعابه 368 سريرا وسيضم 10 قاعات للعمليات مشيرة الى ان التمويلات اللازمة قد تم رصدها في ميزانية الدولة.وافادت ان 38 طبيبا مقيما يتابعون تكوينهم في العديد من الاختصاصات الطبية منذ اكتوبر 2017 سيلتحقون بالمستشفى الجهوي بولاية باجة في موفى سنة 2020