روني الطرابلسي: دعونا جميع وكالات الاسفار منذ مطلع سنة 2018 الى اتخاذ تدابير لتلافي وقوع حوادث على طريق عمدون باجة

Mercredi 18 Decembre 2019



وات

- قال وزير السياحة ووزير النقل بالنيابة روني الطرابلسي، الاربعاء، ان الوزارة حذرت وكالات الاسفار منذ 12 جانفي 2018 لاتخاد التدابير قصد تلافي وقوع حوادث مرور على طريق عمدون باجة الذي شهد حادثا قاتلا مطلع الشهر الجاري.وأضاف الطرابلسي، خلال جلسة عامة خصصت لحادث عين السنوسي (1 ديسمبر 2019 )، ان الرحلات العرضية لا تتطلب الحصول على تراخيص من السلطات منذ سنة 2012 علما وان قانونا سابقا كان يفرض على منظمي الرحلات الاعلام عن هذه الرحلات.وأوضح، في هذا الصدد، ان سفرة الحافلة المنكوبة تأتي في اطار الرحلات "العرضية" وليست الرحلات السياحية التي تخضع الى قيود.وتابع بالقول، ان وزارة النقل طلبت من وكالات الاسفار التحقق من حالة الأسطول القديم وتقييمه سيما وان عددا كبيرا من الحافلات التي تؤمن هذه السفرات انطلاقا من شارع الحبيب بورقيبة (العاصمة) في وضعية حرجة مما يتطلب ايجاد حلول لتوفير حافلات جديدة لوكالات الاسفار.وأشار الوزير الى وجود ورشات قريبة من مراكز الفحص الفني، تتولى كراء معدات للعربات والحافلات حتى تتمكن من اجتياز عملية المراقبة الفنية والحصول على شهادات الفحص الفني ثم تقوم باعادتها الى هذه الورشات مشدد على ضرورة التعامل بحزم مع هذه الظاهرة.ولفت الطرابلسي، الى ان عدم احترام قواعد الجولان، يؤدي الى هذه الحوادث ولابد من بحث الاسباب الحقيقة لوقوع هذه الحوادث التي خلفت 1205 قتيل على الطرقات.