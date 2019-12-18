اضطراب في توزيع مياه الشرب بمدينة مدنين بداية من مساء اليوم بفعل صيانة قناة جلب بمنطقة الزاس

Mercredi 18 Decembre 2019
وات - أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ، عن تسجيل اضطراب في التزويد بالماء الصالح للشرب بمدينة مدنين بداية من الساعة الثامنة مساء من اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019.
واضافت الشركة ، في بلاغ لها ، ان هذا الاضطراب يعود الى أشغال صيانة على قناة رئيسية للجلب قطر 800 مم على مستوى منطقة الزاس من ولاية مدنين وانه ينتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من منتصف يوم غد الخميس 19 ديسمبر 2019.
واضافت الشركة ، في بلاغ لها ، ان هذا الاضطراب يعود الى أشغال صيانة على قناة رئيسية للجلب قطر 800 مم على مستوى منطقة الزاس من ولاية مدنين وانه ينتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من منتصف يوم غد الخميس 19 ديسمبر 2019.
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