وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية توفر للفلاحين فرصة المشاركة في 11 تظاهرة دولية خلال سنة 2020

Mercredi 18 Decembre 2019
وات - كشفت وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية ، عن قائمة تضم 11 تظاهرة دولية متخصصة في الفلاحة ستنظم المشاركة التونسية فيها خلال سنة 2020 وبينت الوكالة ، في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني ، انه يمكن للفلاحين ،على سبيل المثال، المشاركة في الصالون الدولي للخضر والغلال " فروت لوجستيكا " بمدينة برلين من 5 الى 7 فيفري 2020 والصالون العالمي لمنتجات الفلاحة البيولوجية والطبيعية "بيوفاخ" الذي سينعقد بمدينة نورنبارغ من 12 الى 15 فيفري 2020.
وتتيح الوكالة ، أمام مهنيي القطاع الفلاحة ، كذلك، فرصة زيارة باريس من 22 فيفري الى 1 مارس 2020 ، للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة ، علما وان الصالون الدولي للفلاحة "أغري إمبريا " سيقام بمدينة إمبريا من 27 الى 29 مارس 2020.
ويمكن التوجه الى مكناس المغربية للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة الملتئم من 14 الى 19 افريل 2020 علما وان الصالون الدولي لمنتجات الصيد البحري " سيا فود " سيقام بمدنية بروكسيل من 21 الى 23 افريل 2020 ويوفر المعرض الدولي للمواد الغذائية ، الذي سيقام بمدينة جاكرتا من 27 الى 30 جوان 2020 فرصة لاستكشاف السوق الاندونسية كما يقدم الصالون الدولي "نات اكسبو " المتخصص في الفلاحة البيولوجية، الذي سيقام بمدنية ليون من 21 الى 22 سبتمبر 2020 فرصة للاطلاع على هذه المنتوجات.
وتبقى أمام الفلاحين والمستثمرين، فرصة أخيرة ، خلال سنة 2020 ، لعرض منتوجاتهم خارج تونس، من خلال زيارة مدريد (اسبانيا ) من 20 الى 22 اكتوبر 2020 وحضور الصالون المتوسطي للخضر والغلال "فروت اتراكشن" .
يشار الى تونس ستنظم ، بدورها ، الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا ، من 7 الى 10 اكتوبر 2020 بقصر المعارض بالكرم والذي يشهد مشاركة محلية ودولية هامة.
وتتيح الوكالة ، أمام مهنيي القطاع الفلاحة ، كذلك، فرصة زيارة باريس من 22 فيفري الى 1 مارس 2020 ، للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة ، علما وان الصالون الدولي للفلاحة "أغري إمبريا " سيقام بمدينة إمبريا من 27 الى 29 مارس 2020.
ويمكن التوجه الى مكناس المغربية للمشاركة في الصالون الدولي للفلاحة الملتئم من 14 الى 19 افريل 2020 علما وان الصالون الدولي لمنتجات الصيد البحري " سيا فود " سيقام بمدنية بروكسيل من 21 الى 23 افريل 2020 ويوفر المعرض الدولي للمواد الغذائية ، الذي سيقام بمدينة جاكرتا من 27 الى 30 جوان 2020 فرصة لاستكشاف السوق الاندونسية كما يقدم الصالون الدولي "نات اكسبو " المتخصص في الفلاحة البيولوجية، الذي سيقام بمدنية ليون من 21 الى 22 سبتمبر 2020 فرصة للاطلاع على هذه المنتوجات.
وتبقى أمام الفلاحين والمستثمرين، فرصة أخيرة ، خلال سنة 2020 ، لعرض منتوجاتهم خارج تونس، من خلال زيارة مدريد (اسبانيا ) من 20 الى 22 اكتوبر 2020 وحضور الصالون المتوسطي للخضر والغلال "فروت اتراكشن" .
يشار الى تونس ستنظم ، بدورها ، الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا ، من 7 الى 10 اكتوبر 2020 بقصر المعارض بالكرم والذي يشهد مشاركة محلية ودولية هامة.
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Par:lechef (Tunisia )
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