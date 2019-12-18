Radio Babnet Tunisie On Air: Salateen Tarab - Kemilli El Awssaf  

حزب قلب تونس يحذر ممّا ''تقوم به بعض الأطراف من استهداف لمسار تشكيل الحكومة''

Mercredi 18 Decembre 2019

Mercredi 18 Decembre 2019
وات - حذر حزب قلب تونس ممّا اعتبره "قيام بعض الأطراف من استهداف لمسار تشكيل الحكومة ومحاولاتها لتعطيله وتسميم الرأي العام بالإشاعات لمحاولة الإرباك وتأجيل الإعلان عن الحكومة الجديدة" .

ودعا الحزب في بيان اصدره اليوم الاربعاء عقب اجتماع مكتبه السياسي، الأحزاب والتشكيلات السياسية والبرلمانية المعنية بتشكيل الحكومة الى ربح الوقت استجابة لما يحتاجه الوطن والشعب في هذه الظروف الاستثنائية والإسراع في تشكيل الحكومة نظرا لصعوبة الظرف الاقتصادي وحالة التعطّل الإداري والسياسي والتوتر الاجتماعي.


كما اعرب المكتب السياسي الذي تداول في اجتماعه التطورات السياسية في البلاد وخصوصا ما يتعلق بتشكيل الحكومة ،عن تمسكه "بموقفه المبدئي بضرورة النأي بالحكومة المقبلة عن منطق المحاصصة وتأكيده على ضرورة تشكيلها انطلاقا من شرط الكفاءة والاختصاص وعلى أساس برنامج أولويته اقتصادية واجتماعية.

  
  
     
  

cadre-011a51cc1878129b9487a23279d8a061-2019-12-18 11:07:21






0 de 0 commentaires pour l'article 194582



En continu

الأربعاء 18 ديسمبر 2019 | 21 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:40 17:07 14:47 12:23 07:26 05:53
18°
 18° % 82 :الرطــوبة
تونــس 12°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
18°-1218°-1120°-1119°-1520°-14
  • Avoirs en devises
    18926,5

  • (17 dec)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,16252 DT        1$ =2,83346 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17 dec)   1025,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1576671575|194582 2948|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires