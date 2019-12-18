افتتاح الدورة الثانية لأيام قرطاج لفنون العرائس: ''أروى القيروانية'' عروس عملاقة بطول 12 مترا تلفت اهتمام الجمهور وتسر الناظرين

Mercredi 18 Decembre 2019



وات

- افتتحت الدورة الثانية لأيام قرطاج لفنون العرائس مساء اليوم الثلاثاء لتتواصل إلى يوم 24 ديسمبر تحت شعار "ماريونات في قلب الحياة".وتحمل هذه الدورة إسم الفنان المسرحي الراحل سمير بسباس.وحضر حفل الافتتاح ثلة من المسرحيين والمهتمين بفنون العرائس، إلى جانب جمهور غفير من الأولياء والأطفال الذين سحرتهم العرائس العملاقة المؤثثة للكرنفال الذي أقيم بساحة المدخل الرئيسي لمدينة الثقافة على مستوى شارع محمد الخامس.وأسرت العروس العملاقة "أروى القيروانية" الناظرين وأبهرت الجمهور الوافد بكثافة على مدينة الثقافة حيث استغل الزوار هذه المناسبة لالتقاط صور تذكارية مع هذه العروس العملاقة التي صممت على طول 12 مترا بقطع من الحديد.و"أروى القيروانية" عرفت أيضا ب "صاحبة الصداق القيرواني" وهي أيضا رمز للمرأة الحرة.واطلع الجمهور في البهو الرئيسي لمدينة الثقافة وفي ساحة المسارح، على معرض لمجموعة من العرائس قدت بتصميمات مختلفة على غرار "عروسة القفاز" و"عروس العصا" و"عروس الماريونات"و"عرائس الحلوى" وهذا النوع الأخير من العرائس تشتهر به ولاية نابل.وتابع جمهور الدورة الثانية لأيام قرطاج لفنون العرائس عرضا مسرحيا عرائسيا من هولندا بعنوان "Blind Duda Paiva".وتسجل الدورة الحالية حضور عدد من الفرق العالمية العرائسية وفي مقدمتها كندا التي تحل ضيف شرف على هذه التظاهرة، بالإضافة إلى 14 بلدا آخر منها الجزائر وايران وإيطاليا والمجر واسبانيا وهولندا.وستقدم الدول المشاركة ما لا يقل عن 30 عرضا عرائسيا موجها للكهول والأطفال.وتشارك تونس بثلاثة أعمال هي "البجعات" للمركز الوطني لفن العرائس و"عازف الليل" لعياد بن معاقل و"التنينة الصغيرة" لوليد عبد السلام.وإلى جانب العروض المسرحية العرائسية، برمج المنظمون على امتداد 8 أيام، عروضا سينمائية ذات صلة بفنون العرائس تكريما للمسرحي الراحل والعرائسي سمير بسباس.وأعد القائمون على الأيام ورشات تدريبية لفائدة الطلبة والمهنيين في هذا المجال منها ورشة "صنع عرائس محمولة" .كما سيتم التطرق إلى "فن العرائس التشكيلي والتعبيري" في ملتقى علمي يقام يوم 20 ديسمبر الحالي تحت إشراف الفنان المسرحي حسن المؤذن مخرج المسرحية العرائسية "في العاصفة" للمركز الوطني لفن العرائس.ولم تنس الهيئة المديرة للأيام تكريم مبدعين في مسرح فن العرائس من ضمنهم المسرحي محمد نوير وفقيد الساحة الفنية العرائسية سمير بسباس والفنان عياد بن معاقل.