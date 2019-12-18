قرابة 500 شاب وفتاة من 14 دولة عربية يشاركون بالمنستير في افتتاح ''قرية الشباب العربي''

Mercredi 18 Decembre 2019



وات

- تحوّلت ساحة الفنون بالمنستير، مساء الثلاثاء، إلى "قرية الشباب العربي"، التي تنظمها المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة، تحت شعار "وطني العربي" بداية من اليوم وإلى غاية 21 ديسمبر الجاري، ضمن احتفالية "تونس عاصمة الشباب العربي 2019".وقد افتتحت تظاهرة "القرية"، بكرنفال شارك فيه قرابة 500 شاب وفتاة رافعين أعلام 14 دولة عربية أو لافتات جمعيات علمية أو ثقافية أو رياضية أو شبابية تونسية، وفق ما أفاد به "وات"ن رئيس مكتب الأنشطة الشبابية بالمندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بالمنستير، عماد المصلي.ورفع الشباب المشارك في هذه القرية أعلام كل من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا وفلسطين وسلطنة عمان ومصر والأردن وسوريا والعراق والسودان واليمن وجيبوتي، وقد ارتدوا اللباس الوطني المميز لكل واحد من هذه البلدان.كما رفع عدد آخر من الشباب لافتات لبعض الجمعيات والمنظمات التونسية، كالمنظمة الوطنية لشباب تونس، والمنظمة الوطنية للطفولة التونسية، والكشافة التونسية، وجمعية صيانة مدينة لمطة.وانتظم، بعد الكرنفال، موكب لتحيّة العلم التونسي على أنغام النشيد الوطني بمشاركة عسكريين وأمنيين، ليعلن، إثر ذلك، والي المنستير، أكرم السبري، عن افتتاح "قرية الشباب العربي"، التي واكبها جمهور غفير من مختلف الأعمار.واطلع الوالي، بالمناسبة، على مختلف أجنحة معرض "قرية الشباب العربي"، الذي تضمن عدّة أجنحة منها الخاصة بالدول العربية المشاركة، حيث قدم الشباب نماذج من المنتوج الثقافي والتراثي الذي يميز بلدانهم، علاوة على مشاركة المكتب الجهوي بالمنستير للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجمعية الطبخ للجميع التي عرضت مجموعة من الأكلات التونسية الأصيلة.وتشمل فقرات القرية غدا الاربعاء تنظيم منتدى حوار تحت شعار "لنتحاور"، و"قافلة الشباب العربي" يوم الخميس 19 ديسمبر الجاري، وهي تستهدف تعميق التواصل والتعارف بين الشباب العربي، وإدماجه في النسيج الشبابي الوطني، وإشراكه في برامج ذات بعد مواطني وخاصة التعريف بالموروث الحضاري الثقافي التونسي وبأبرز المعالم الأثرية.