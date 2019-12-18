منظمة ''الإيسيسكو'' تمنح تونس ثلاث جوائز ضمن برنامج ''عواصم الثقافة الإسلامية''

Mercredi 18 Decembre 2019



وات

- أسندت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) ثلاث جوائز لتونس ضمن برنامج "عواصم الثقافة الإسلامية"، وهي جائزة أفضل مشروع ثقافي لـ"مشروع إنجاز مدينة الثقافة" وجائزة تشجيعية في مجال الصناعات التقليدية والحرفية اليدوية لـ"المركز الوطني للخزف الفني سيدي قاسم الجليزي" وجائزة أفضل إنتاج إعلامي حول احتفالية تونس عاصمة الثقافة الإسلامية عن المنطقة العربية لسنة 2019 لبرنامج "جمهورية الثقافة" لمؤسسة التلفزة الوطنية.وجاء تسليم هذه الجوائز خلال أشغال المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة العرب المنعقد اليوم الثلاثاء بضاحية قمرت بتونس العاصمة، حيث سلمت منظمة "الإيسيسكو" كذلك جوائز أفضل مشروع ثقافي لعواصم الثقافة الإسلامية لكل من فلسطين عن "المشروع الثقافي لجمعية برج اللقلق المجتمعي" وبروناي دار السلام عن "مشروع مسابقة تاريخ بروناي دار السلام" ومملكة البحرين عن "مشروع طريق اللؤلؤ" وأذربيجان" عن "مشروع القيم الأسرية والدينية".كما أسندت جائزة الأيسيسكو التشجيعية في مجال الصناعات التقليدية والحرفية اليديوية لجمعية أصدقاء جامعة بئر زيت (فلسطين) ومؤسسة السنيكا (بروناي دار السلام).وقد تم اختيار تونس عاصمة للثقافة الإسلامية لسنة 2019 في إطار برنامج الإيسيسكو لعواصم الثقافة الإسلامية الذي احتفى هذا العام بأربع عواصم للثقافة الإسلامية، وهي: مدينة تونس ومدينة القدس الشريف عن المنطقة العربية، ومدينة بندر سيري بيغاوان عن المنطقة الآسيوية، ومدينة بيساو عن المنطقة الإفريقية.ويذكر أن اختتام فعاليات تظاهرة تونس عاصمة للثقافة الإسلامية لسنة 2019 التي انطلقت في شهر مارس المنقضي، سيكون مساء اليوم بمدينة الثقافة، وسيتم خلال حفل اختتام هذه التظاهرة تسليم المشعل لعواصم الثقافة الاسلامية المحتفى بها سنة 2020 وهي القاهرة (مصر) وبخارى (أوزبكستان) وباماكو (مالي).