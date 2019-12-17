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قابس: البحارة يطالبون بالصرف الفوري لتعويضات ''المدّ الأحمر ''

Mardi 17 Decembre 2019

Mardi 17 Decembre 2019
وات - طالب بحارة الصيد الساحلي بقابس، في وقفة احتجاجية نفذوها اليوم الثلاثاء، بميناء الصيد البحري بالجهة، بتمكينهم من التعويضات التي تم إقرارها لفائدتهم في أعقاب "المدّ الأحمر" الذي شهده خليج قابس خلال الفترة الأخيرة والذي أضر بالثروة البحرية.

وبيّن رئيس نقابة الصيد الساحلي بقابس المدينة، محرز حمروني، أن العاملين بهذا القطاع يمرّون بظروف صعبة للغاية، حيث أصبحوا غير قادرين على الحصول على قوتهم اليومي جراء الأضرار الفادحة التي لحقت بالثروات البحريّة بخليج قابس بفعل الصيد الجائر والتلوث البحري.


وأوضح، أن وضعية البحارة ازدادت سوءا بفعل "المدّ الأحمر"، لافتا في هذا الصدد الى امكانية قيامهم بالتصعيد اذا لم تقم الحكومة بتمكينهم من التعويضات التي تم إقرارها لفائدتهم بشكل فوري.
وحمّل حمروني، الحكومة المسؤولية الكاملة في تواصل التلوث الذي يشهده خليج قابس وفي تفاقم ظاهرة الصيد الجائر التي تسببت، حسب قوله، في تصحر البحر.

  
  
     
  

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