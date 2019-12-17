كرة القدم/ مباراة ودية : هزيمة منتخب تونس للاواسط امام نظيره الياباني 1-3

Mardi 17 Decembre 2019
وات - انهزم المنتخب الوطني التونسي للأواسط لكرة القدم في مباراته الودية الأولى امام المنتخب الياباني مساء اليوم الثلاثاء بالملعب الأولمبي برادس بنتيجة 3/1 .
وسيلاقي المنتخب التونسي وديا منتخب اليابان مجددا يوم 21 ديسمبر الجاري قبل التباري مع منتخب موريتانيا يومي 25 و 28 ديسمبر .
وسيلاقي المنتخب التونسي وديا منتخب اليابان مجددا يوم 21 ديسمبر الجاري قبل التباري مع منتخب موريتانيا يومي 25 و 28 ديسمبر .
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Par:sarramba (Tunisia )
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