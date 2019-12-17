جندوبة: أعوان السجن المدني ببلاريجا يطالبون بتسوية وضعية أصحاب الشهائد العلمية وتطوير هيكلة إدارتهم

Mardi 17 Decembre 2019



وات

- نفّذ أعوان السجن المدني ببلاريجا من ولاية جندوبة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية طالبوا فيها بضرورة التسريع في تسوية وضعية أصحاب الشهائد العلمية العاملين صلب هياكل الإدارة العامة للسجون والاصلاح، وفق ما أكده، الكاتب العام المساعد للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي، محمد علي الخديمي.ويطالب المحتجون أيضا، حسب ما بيّنه ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، بتطوير هيكلة إدارتهم بما يرتقي إلى وظائف الإدارة العامة ونجاعتها في إسداء خدماتها وفق مقتضيات المنظومة السجنية.وأضاف الخديمي، أن الامر الصادر عن رئاسة الحكومة منذ سنوات والذي أقرت بموجبه إلحاق الإدارة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل، لا يزال يراوح مكانه لاسيما وأن هيكلة الإدارة ظلت على حالها، حيث لم يتم إحداث إدارات مركزية او فرعية مثلما هو معمول به ببقية الإدارات التابعة لوزارة الداخلية، الأمر الذي اعتبره أعوان السجون والإصلاح "غير مقبول" و"فيه نوع من التمييز"، على حد قولهم.وحول تسوية وضعيّة أصحاب الشهائد العلميّة، ذكر الخديمي أن الأعوان الذين واصلوا دراستهم وتحصّلوا على شهائد علمية، لهم الحق في أن تتم إعادة النظر في وضعيتهم وفق مستواهم الجديد، مشيرا الى أن القانون الأساسي للأعوان واضح في هذا الشأن، ولا يتطلب من وزارة العدل ورئاسة الحكومة الا تمكينهم من حقوقهم التي كفلها القانون، حسب تعبيره.