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æÒíÑ ÇáÔÄæä ÇáÇÌÊãÇÚíÉ: Êã ÇáÊãßä ãä æÖÚ ÍÏ ááäÒíÝ ÇáãÇáí Ýí ÇáÕäÇÏíÞ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ

Mardi 17 Decembre 2019

Mardi 17 Decembre 2019
æÇÊ - ÞÇá æÒíÑ ÇáÔÄæä ÇáÇÌÊãÇÚíÉ¡ ãÍãÏ ÇáØÑÇÈáÓí¡ Çáíæã ÇáËáÇËÇÁ¡ Çäå "Êã ÇáÊãßä ãä æÖÚ ÍÏ ááäÒíÝ ÇáãÇáí Ýí ÇáÕäÇÏíÞ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ æÔÈÍ ÇÝáÇÓåÇ ÊáÇÔì ÈÚÏ ÌãáÉ ãä ÇáÇÕáÇÍÇÊ ÇáÊí Êã ÊäÝíÐåÇ".

æÃßÏ ÇáæÒíÑ ÎáÇá äÏæÉ ÕÍÝíÉ ÈÞÕÑ ÇáÍßæãÉ ÈÇáÞÕÈÉ ÎÕÕÊ áÊÞÏíã ÍÕíáÉ äÔÇØ ÇáæÒÇÑÉ ÎáÇá ÇáÓäæÇÊ ÇáÃÎíÑÉ¡ Ãä ÈæÇÏÑ ÇáÊÍÓä ÇáãÇáí ááÕäÏæÞ ÇáæØäí ááÊÞÇÚÏ æÇáÍíØÉ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ ÊãËáÊ ÃÓÇÓÇ Ýí ÇíÝÇÆå ØíáÉ ÇáÃÔåÑ ÇáãäÞÖíÉ ÈÊÓÏíÏ ÌÑÇíÇÊ ÇáÊÞÇÚÏ Ïæä ÇäÞØÇÚ æÕÑÝå áãÝÚæá ÇáÊÚÏíá ÇáÂáí ááÌÑÇíÇÊ.
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