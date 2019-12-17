æÒíÑ ÇáÔÄæä ÇáÇÌÊãÇÚíÉ: Êã ÇáÊãßä ãä æÖÚ ÍÏ ááäÒíÝ ÇáãÇáí Ýí ÇáÕäÇÏíÞ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ

Mardi 17 Decembre 2019
æÇÊ - ÞÇá æÒíÑ ÇáÔÄæä ÇáÇÌÊãÇÚíÉ¡ ãÍãÏ ÇáØÑÇÈáÓí¡ Çáíæã ÇáËáÇËÇÁ¡ Çäå "Êã ÇáÊãßä ãä æÖÚ ÍÏ ááäÒíÝ ÇáãÇáí Ýí ÇáÕäÇÏíÞ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ æÔÈÍ ÇÝáÇÓåÇ ÊáÇÔì ÈÚÏ ÌãáÉ ãä ÇáÇÕáÇÍÇÊ ÇáÊí Êã ÊäÝíÐåÇ".
æÃßÏ ÇáæÒíÑ ÎáÇá äÏæÉ ÕÍÝíÉ ÈÞÕÑ ÇáÍßæãÉ ÈÇáÞÕÈÉ ÎÕÕÊ áÊÞÏíã ÍÕíáÉ äÔÇØ ÇáæÒÇÑÉ ÎáÇá ÇáÓäæÇÊ ÇáÃÎíÑÉ¡ Ãä ÈæÇÏÑ ÇáÊÍÓä ÇáãÇáí ááÕäÏæÞ ÇáæØäí ááÊÞÇÚÏ æÇáÍíØÉ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ ÊãËáÊ ÃÓÇÓÇ Ýí ÇíÝÇÆå ØíáÉ ÇáÃÔåÑ ÇáãäÞÖíÉ ÈÊÓÏíÏ ÌÑÇíÇÊ ÇáÊÞÇÚÏ Ïæä ÇäÞØÇÚ æÕÑÝå áãÝÚæá ÇáÊÚÏíá ÇáÂáí ááÌÑÇíÇÊ.
æßÔÝ Ãä ÇÍÊíÇÌÇÊ åÐÇ ÇáÕäÏæÞ ÊÞáÕÊ ÍÇáíÇ Çáì 100 ãáíæä ÏíäÇÑ ãÞÇÈá ÊæÞÚÇÊ ÓÇÈÞÉ ÊÕá Çáì 2050 ãáíæä ÏíäÇÑ¡ ãÔíÑÇ Çáì Ãäå ÓíÊã ÊßËíÝ ÇáÇÓÊÎáÇÕ ÈÚäæÇä ÇáÏíæä áÝÇÆÏÉ äÙÇã ÇáÊÞÇÚÏ.
æáÇÍÙ Ãä ÇÌÑÇÆí ÇáÊÑÝíÚ ÇáÇÌÈÇÑí Ýí Óä ÇáÊÞÇÚÏ ÈÓäÊíä Ýí ÇáÞØÇÚ ÇáÚÇã æÇáÊÑÝíÚ Ýí äÓÈÉ ÇáãÓÇåãÇÊ È 3 ÈÇáãÇÆÉ ÈÚäæÇä ÇáÊÞÇÚÏ¡ ÓÇåãÇ Ýí ÊæÝíÑ ãæÇÑÏ ãÇáíÉ ÇÖÇÝíÉ áÝÇÆÏÉ ÕäÏæÞ ÇáÊÞÇÚÏ æÇáÍíØÉ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ¡ ãÔíÑÇ Çáì Ãä ÇáãÓÇåãÉ ÇáÊÖÇãäíÉ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ æÝÑÊ ÈÏæÑåÇ ÚÇÆÏÇÊ ãÇáíÉ ÈÞíãÉ 450 ãáíæä ÏíäÇÑ ÎÕÕÊ Ýí ãÞÇã Ãæá áÊãæíá ÕäÏæÞ ÇáÊÞÇÚÏ æÇáÍíØÉ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ Ïæä ÛíÑå ãä ÇáÕäÇÏíÞ.
æÞÇá Ýí ÐÇÊ ÇáÓíÇÞ Çäå "ÇÐÇ ãÇ ÓÌá ÇÓÊÞÑÇÑ ÏÇÆã Ýí ÇáæÖÚ ÇáãÇáí áÕäÏæÞ ÇáÊÞÇÚÏ æÇáÍíØÉ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ ÇáãäÊÝÚ ÇáæÍíÏ ÈÚÇÆÏÇÊ åÐå ÇáãÓÇåãÉ ÇáÊÖÇãäíÉ ÍÊì Çáíæã¡ ÝÇäå ÓíÊã ÊæÒíÚ ãæÇÑÏåÇ áÝÇÆÏÉ ÈÇÞí ÇáÕäÇÏíÞ"¡ ãÈÑÒÇ Ãä ÇáÕäÏæÞ Êãßä ãä ÇáÇíÝÇÁ ÈÊÚåÏÇÊå ÊÌÇå ÇáãÊÞÇÚÏíä ÇÐ ÞÇã ÈÕÑÝ ÇÚÊãÇÏÇÊ ãÇáíÉ ÈÞíãÉ 1400 ãáíæä ÏíäÇÑ (ãä 2016 Çáì ÛÇíÉ 2019) ÈÚäæÇä ÇáÊÚÏíá ÇáÂáí ááÌÑÇíÇÊ ÇËÑ ÇáÒíÇÏÉ Ýí ÇáÃÌæÑ.
æÊæÞÚ æÒíÑ ÇáÔÄæä ÇáÇÌÊãÇÚíÉ Ãä íÄÏí ÇáÇÌÑÇÁ ÇáæÇÑÏ ÈÞÇäæä ÇáãÇáíÉ áÓäÉ 2020 æÇáãÊÚáÞ ÈÇÞÑÇÑ ÃÏÇÁ ÈäÓÈÉ 3 ÈÇáãÇÆÉ Úáì ÃÑÈÇÍ ÇáÈäæß¡ íÎÕÕ ãÑÏæÏå áÊãæíá ÇáÕäÇÏíÞ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ¡ Çáì ÊæÝíÑ ãæÇÑÏ ÊÕá ÞíãÊåÇ Çáì 650 ãáíæä ÏíäÇÑ.
æÃßÏ ÇáæÒíÑ ÎáÇá äÏæÉ ÕÍÝíÉ ÈÞÕÑ ÇáÍßæãÉ ÈÇáÞÕÈÉ ÎÕÕÊ áÊÞÏíã ÍÕíáÉ äÔÇØ ÇáæÒÇÑÉ ÎáÇá ÇáÓäæÇÊ ÇáÃÎíÑÉ¡ Ãä ÈæÇÏÑ ÇáÊÍÓä ÇáãÇáí ááÕäÏæÞ ÇáæØäí ááÊÞÇÚÏ æÇáÍíØÉ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ ÊãËáÊ ÃÓÇÓÇ Ýí ÇíÝÇÆå ØíáÉ ÇáÃÔåÑ ÇáãäÞÖíÉ ÈÊÓÏíÏ ÌÑÇíÇÊ ÇáÊÞÇÚÏ Ïæä ÇäÞØÇÚ æÕÑÝå áãÝÚæá ÇáÊÚÏíá ÇáÂáí ááÌÑÇíÇÊ.
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- Hier 18:09 ÓãíÑ ÚÈÏ Çááå íÓÊÞíá ãä ÍÑßÉ ÊÍíÇ ÊæäÓ
|ÇáÚÔÇÁ
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Par:Fessi425 (Tunisia )
Sur: åÔÇã ÇáÓäæÓí: ÓÚíÏ ÇáÌÒíÑí ÇÓÊÚÇÏ ãÞÚÏå Ýí Èä ÚÑæÓ ÈØÑÞ áÇ ÃÎáÇÞíÉ ÈÇÓÊÚãÇá ÇáÇÈÊÒÇÒ