المنتخب التونسي لكرة اليد يواصل تحضيراته لكاس افريقيا (تونس 2020)

Mardi 17 Decembre 2019



وات

- يواصل المنتخب التونسي لكرة اليد استعداداته لكاس افريقيا (تونس 2020) بالدخول في تربص جديد اليوم بنابل بمشاركة اللاعبين المحليين اضافة الى لاعبين اثنين ينشطان بالخارج ويمتد الى غاية 21 من الشهر الجاري.وضمت قائمة اللاعبين المشاركين في هذا التربص: محمد صفر (النجم الساحلي) واصيل النملي (الترجي الرياضي) ورفيق باشا (النجم الساحلي) واسامة البوغانمي (الترجي الرياضي) واحمد بالنور (مكارم المهدية) ويوسف معرف (الاهلي المصري) وخالد الحاج يوسف (السد القطري) واسكندر زايد (النادي الافريقي) وسليم الهدوي( النجم الساحلي) واسامة الجزيري (الترجي الرياضي التونسي) ومحمد امين درمول (النجم الساحلي) وياسين بوتفاحة (النادي الافريقي) والياس حشيشة (الترجي الرياضي التونسي) وغازي بالغالي (النجم الساحلي) وانور بن عبد الله (النجم الساحلي) واشرف مرغلي (نادي ساقية الزيت) ومحمد علي بحر (النادي الافريقي) ورمزي مجدوب (الترجي الرياضي التونسي) وعصام رزيق (النجم الساحلي).ويذكر ان التربص القادم المقرر بمدينتي الحمامات وتونس من 25 الى 30 ديسمبر سيسجل حضور اللاعبين المحترفين بالخارج وهم مكرم الميساوي وكمال العلويني وامين بالنور (دينامو بوخاريست الروماني) ومحمد السوسي (مونبيليي الفرنسي) ومروان شويرف (ترامبلي الفرنسي) واسامة حسني (اكس الفرنسي) ووسيم هلال (ديجون الفرنسي) وجهاد جاء بالله (كريستيانستاد السويدي) ومصباح الصانعي (النصر الاماراتي).30 ديسمبر - مباراة ودية ممع المغرب برادس (س 18).2-6 جانفي: دورة يالو كاب بسويسرا (3 مقابلات): يوم 3 جانفي تونس -هولندا يوم 4 جانفي تونس - سويسرايوم 6 جانفي تونس - اكرانيا9-15 جانفي تربص بالحمامات ورادسيوم 16 جانفي - س 18 و30 - تونس - الراس الاخضريوم 17 جانفي -س 18 - تونس - الكوت ديفواريوم 19 جانفي - س 18 - تونس - الكامرون ر-هس