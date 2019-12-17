سليانة: قطاع الدواجن بالجهة سليم وصحّي (مسؤول فلاحي)

Mardi 17 Decembre 2019
وات - نفى رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة ,الصادق المكي في تصريح صباح اليوم الثلاثاء لمراسلة (وات) إصابة الدواجن في الجهة بجرثومة "السالمونيلا" مؤكدا أن قطاع الدواجن بالجهة سليم وصحّي ولم يتم تسجيل اي حالة وبائية خاصة بهذا القطاع أو حتى حالات عدوى خلافا لما تم تسجيله في ولايات مجاورة، حسب قوله.
و أضاف ذات المصدر أن مصالح دائرة الانتاج الحيواني تقوم بزيارات فجئية ودورية لعدد من الفلاحين في الجهة لأخذ عينات وللتأكّد من سلامة الدواجن.
وأشار المكي الى أن الجهة تحتوي على مدجنين لدجاج بيض ومدجنة كبيرة لدجاج اللحم وتخضع إلى مراقبة دورية وتحترم رزنامة التلاقيح حفاظا على سلامة الدواجن من جهة وسلامة المستهلك من جهة أخرى.
و أضاف ذات المصدر أن مصالح دائرة الانتاج الحيواني تقوم بزيارات فجئية ودورية لعدد من الفلاحين في الجهة لأخذ عينات وللتأكّد من سلامة الدواجن.
وأشار المكي الى أن الجهة تحتوي على مدجنين لدجاج بيض ومدجنة كبيرة لدجاج اللحم وتخضع إلى مراقبة دورية وتحترم رزنامة التلاقيح حفاظا على سلامة الدواجن من جهة وسلامة المستهلك من جهة أخرى.
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Par:Fessi425 (Tunisia )
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