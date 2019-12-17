القصرين: المجلس الجهوي للولاية يصادق على تسويغ 6 فضاءات صناعية لمستثمرين خواص كدفعة أولى

Mardi 17 Decembre 2019
وات - صادق المجلس الجهوي لولاية القصرين مؤخرا على تسويغ 6 فضاءات صناعية لفائدة مستثمرين خواص وذلك كدفعة أولى في إطار دفع المبادرة الاقتصادية الخاصة وفق ما أوردته صباح اليوم الثلاثاء دائرة الإعلام والندوات في الصفحة الرسمية للولاية .
وتوجد هذه الفضاءات حسب ذات المصدر بكل من معتمديات حيدرة ( فضاءان : فضاء صناعي مع مركز فتاة ريفية بمنطقة عين الدفلة) وجدليان (فضاءان صناعيان ) وفضاء في كل من الزهور وحاسي الفريد .
وسيتم استغلال هذه الفضاءات في مجالات صناعية مختلفة منها النسيج والمرطبات (كايك) ومواد التنظيف بطاقة تشغيلية أولية تقدر ب300 عامل وعاملة .
وذكر والي القصرين محمد سمشة في تصريح لصحفية (وات) بالجهة أن هذه البادرة تأتي في إطار الإجراءات الإستعجالية لتحسين ظروف العيش في المناطق الريفية إلى جانب إدخال الفضاءات الصناعية الجديدة والقديمة والمسترجعة من قبل صناعين غير جديين عبر قضايا إستعجالية في الدورة الإقتصادية .
وتوجد هذه الفضاءات حسب ذات المصدر بكل من معتمديات حيدرة ( فضاءان : فضاء صناعي مع مركز فتاة ريفية بمنطقة عين الدفلة) وجدليان (فضاءان صناعيان ) وفضاء في كل من الزهور وحاسي الفريد .
وسيتم استغلال هذه الفضاءات في مجالات صناعية مختلفة منها النسيج والمرطبات (كايك) ومواد التنظيف بطاقة تشغيلية أولية تقدر ب300 عامل وعاملة .
وذكر والي القصرين محمد سمشة في تصريح لصحفية (وات) بالجهة أن هذه البادرة تأتي في إطار الإجراءات الإستعجالية لتحسين ظروف العيش في المناطق الريفية إلى جانب إدخال الفضاءات الصناعية الجديدة والقديمة والمسترجعة من قبل صناعين غير جديين عبر قضايا إستعجالية في الدورة الإقتصادية .
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Par:sarramba (Tunisia )
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