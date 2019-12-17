''تصدير + ''و''النور فود'' ينشران اعلان إبداء اهتمام لوضع خطة أفقية لدفع صادرات تمور قبلي

Mardi 17 Decembre 2019



وات

- أطلق صندوق "تصدير+" و"النور فود "، إعلان إبداء اهتمام موجه للرّاغبين في تنفيذ خطّة عملية أفقية لدفع صادرات تمور ولاية قبلي في اطار مشروع " قبلي تصدر تمورها"، تنتهي آجال المشاركة فيه يوم 22 ديسمبر 2019.وأشار البلاغ المتعلق بهذا الاعلان، الذي ورد على موقع الالكتروني لمركز النهوض بالصادرات، انه يتعين على المترشحين ان يعدّوا استراتيجية واضحة لتصدير تمور ولاية قبلي ودعم التنافسية التجارية للمنتوج وتحسين صورته والارتقاء بالكفاءة التصديرية للموارد البشرية ورفع رقم معاملات القطاع.ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج في إطار النّهوض بالقدرات التّنافسية لقطاع التمور وصادراتها، إلى تنمية صادرات التمور المنتجة بولاية قبلي بالسوقين الفرنسية والرّوسية. علما وأنّ الشّركات العاملة في المجال ترغب في رفع قدراتها التصديرية بنسبة 10 و 15 بالمائة.وتتضمن الخطّة الافقية البالغة كلفتها زهاء 537 الف دينار، توجهات استراتيجية تتضمن حزمة أهداف للّنهوض بقطاع التّمور من بينها النهوض بصادرات التمور عالميا وإطلاق حملة رقمية للتعريف بالقطاع وتقديم المساعدة الفنية.كما تشمل الخطة وضع منصة للتجارة الالكترونية والمصاحبة للحصول على مواصفة تمور قبلي الى جانب المساعدة على تطوير سلسلة تبريد التمور.وسجّلت 8 شركات مختصة في التّمور المنتجة بولاية قبلي مشاركتها في هذه الخطّة الأفقية التّي ستمتد على 18 شهرا. علما وأنّ الكلفة تبقى مرشحة للترفيع وذلك وفق عدد الشركات المساهمة في هذه الخطة والانشطة التي ترغب هذه المؤسسات في المشاركة فيها.وتوقع وزير الفلاحة سمير الطيب، خلال شهر نوفمبر المنقضي، ان تتجاوز قيمة صادرات التمور التونسية عتبه 1 مليار دينار، خلال الموسم 2020/2019.وستنتج تونس، وفق بيانات حكومية، زهاء 340 ألف طن من التمور مقابل 288 ألف طن، في الموسم الفارط، أي بزيادة قدرها 18 بالمائة.في ظل تطور انتاج تمور من صنف "دقلة النور" بنسبة 19 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي.وبلغت كميّات التّمور المصدرة، ما بين غرّة أكتوبر الى 21 نوفمبر 2019، نحو 560 15 طن بقيمة 650ر116 مليون دينارمقابل 292 14 طنا بقيمة 5ر93 مليون دينار، خلال ذات الفترة من الموسم الفارط.