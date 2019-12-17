برلمانيون متوسطيون يجتمعون في الرباط لبحث اطلاق عشرية جديدة للتنمية المستدامة

Mardi 17 Decembre 2019
وات - ( من مبعوثة "وات " نادرة بوكسرة)- يجتمع الثلاثاء، برلمانيون يمثلون دولا متوسطية من بينها تونس، بمقر البرلمان المغربي بالرباط لبحث اطلاق عشرية جديدة للتنمية المستدامة واصدار اعلان الرباط في ختام الاجتماع.
وينعقد هذا الاجتماع، الذي دعا اليه البرلمان المغربي ودائرة البرلمانيين المتوسطيين من اجل التنمية المستدامة في وقت تواجه فيه المنطقة المتوسطية، بشكل خاص، أزمة بيئية كبيرة بفعل ارتفاع الانحباس الحراري بوتيرة اكثر بنسبة 20 بالمائة من بقية العالم، وفق منظمي التظاهرة.
ويتضمن برنامج الاجتماع 3 جلسات تبحث مواضيع من بينها "الاولويات المتوسطية في مجال التنمية المستدامة: الالتزامات السياسية وتطبيقها" و "حلول معتمدة على الطبيعة وعلى المناطق الساحلية للصمود امام تغير المناخ".
ويشارك في الإجتماع ممثلون عن عدة هياكل دولية واقليمية من بينها الاتحاد من اجل المتوسط وبرنامج الامم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية وعدد من البرلمانيين من بينهم ثامر سعد وكريم كريفة من تونس.
وينعقد هذا الاجتماع، الذي دعا اليه البرلمان المغربي ودائرة البرلمانيين المتوسطيين من اجل التنمية المستدامة في وقت تواجه فيه المنطقة المتوسطية، بشكل خاص، أزمة بيئية كبيرة بفعل ارتفاع الانحباس الحراري بوتيرة اكثر بنسبة 20 بالمائة من بقية العالم، وفق منظمي التظاهرة.
ويتضمن برنامج الاجتماع 3 جلسات تبحث مواضيع من بينها "الاولويات المتوسطية في مجال التنمية المستدامة: الالتزامات السياسية وتطبيقها" و "حلول معتمدة على الطبيعة وعلى المناطق الساحلية للصمود امام تغير المناخ".
ويشارك في الإجتماع ممثلون عن عدة هياكل دولية واقليمية من بينها الاتحاد من اجل المتوسط وبرنامج الامم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية وعدد من البرلمانيين من بينهم ثامر سعد وكريم كريفة من تونس.
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Par:mandhouj (France )
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