قفصة: إطلاق حملة لجمع الملابس والأغطية الشتوية وأجهزة التدفئة لفائدة ضعاف الحال

Lundi 16 Decembre 2019



وات

- أطلقت الغرفة الفتيّة العالمية بجامعة قفصة، حملة لجمع الملابس والاغطية الشتوية وأجهزة التدفئة تحت شعار"دفيهم بخيرك"، لتوزيعها على عدد من العائلات المعوزة وضعاف الحال وذلك بالشراكة مع عدد من مكونات المجتمع المدني.وفي هذا الصدد، أفادت منسقة الحملة أحلام بن صالح، أن هذه المبادرة انطلقت منذ الاسبوع الماضي وستتواصل إلى غاية موفى شهر ديسمبر الجاري، وتهدف إلى جمع مساعدات عينية لفائدة العائلات المعوزة وضعاف الحال تتمثل في ملابس وأغطية شتوية وأجهزة تدفئة.وأضافت أحلام بن صالح في تصريح لـ(وات)، ان عدد العائلات التي سيقع تمكينهم من هذه المساعدات يبلغ 80 عائلة، مشيرة إلى أن إقبال المواطنين على تقديم المساعدات خلال الأسبوع الأول من هذه الحملة كان جيدا ولقت تجاوب من قبل متبرعين من ولايات مجاورة.وأشارت، الى أنه وإثر الانتهاء من جمع المساعدات سيقع ضبط قائمة في العائلات المعوزة وضعاف الحال بولاية قفصة ليتم توزيعها عليهم، مؤكدة ان عملية التوزيع ستشمل كافة معتمديات الولاية.