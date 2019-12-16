الترجي الرياضي يحرز كاس الجامعة لكرة اليد

Lundi 16 Decembre 2019
وات - احرز الترجي الرياضي لقب كاس الجامعة لكرة اليد اثر فوزه على جمعية الحمامات بنتيجة 25-24 في مباراة الدور النهائي التي دارت يوم الاثنين بقاعة نابل.
وكان الترجي الرياضي فاز في الدور نصف النهائي على النادي الافريقي 26-21 بقاعة الزواوي بينما تغلبت جمعية الحمامات على النجم الساحلي 24-23 بقاعة سوسة.
وكان الترجي الرياضي فاز في الدور نصف النهائي على النادي الافريقي 26-21 بقاعة الزواوي بينما تغلبت جمعية الحمامات على النجم الساحلي 24-23 بقاعة سوسة.
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
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