إحباط 55 عملية تهريب خلال الأسبوع الفارط وحجز بضائع مهربة تفوق قيمتها مليون دينار

Lundi 16 Decembre 2019
وات - تمكنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية، خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 14 ديسمبر الجاري، من إحباط 55 عملية تهريب، وقدرت القيمة المالية الجملية للبضائع المهربة المحجوزة بحوالي مليار و340 ألف دينار.
وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، بأنه تم إلقاء القبض على 1175 شخصا مفتشا عنهم من أجل قضايا حق عام، وحجز 9 بنادق صيد عيار 12 و16 مم و131 خرطوشة من نفس العيار ومسدس.
وأضافت أنه تم حجز 4.
5 كلغ و65 قطعة مختلفة الاحجام من مخدر القنب الهندي "الزطلة" و1258 قرصا مخدرا، بقيمة مالية تقدر بحوالي 133 ألف دينار، وحجز 19026 علبة جعة و70 قارورة خمر قدرت قيمتها المالية بحوالي 38 ألف دينار، فضلا عن حجز 56 سيارة وشاحنة مفتش عنها.
كما أكدت إحباط 13 عملية إجتياز للحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على 41 مجتازا، وإحباط 4 عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة وإلقاء القبض على 22 مجتازا.
وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، بأنه تم إلقاء القبض على 1175 شخصا مفتشا عنهم من أجل قضايا حق عام، وحجز 9 بنادق صيد عيار 12 و16 مم و131 خرطوشة من نفس العيار ومسدس.
وأضافت أنه تم حجز 4.
5 كلغ و65 قطعة مختلفة الاحجام من مخدر القنب الهندي "الزطلة" و1258 قرصا مخدرا، بقيمة مالية تقدر بحوالي 133 ألف دينار، وحجز 19026 علبة جعة و70 قارورة خمر قدرت قيمتها المالية بحوالي 38 ألف دينار، فضلا عن حجز 56 سيارة وشاحنة مفتش عنها.
كما أكدت إحباط 13 عملية إجتياز للحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على 41 مجتازا، وإحباط 4 عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة وإلقاء القبض على 22 مجتازا.
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
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