المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية يشرع في تشغيل وحدة ذاتية لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية

Lundi 16 Decembre 2019



وات

- شرع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ، الاثنين ، في تشغيل نظام توليد كهرباء قائم على لاقطات فولطا ضوئية ، ذات سعة عالية بقوة 40 كيلواط ، مما يجعله الأول من بين المؤسسات العمومية التي تتبنى هذه التقنية.ويندرج هذا الانجاز ، في اطار توجه تونس نحو تنمية النجاعة الطاقية وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية للاقتصاد في الطاقة من خلال اعتماد الطاقات البديلية.وقام بافتتاح النظام ، الذي قاربت كلفته 139 الف دينار ويستفيد من الطاقة الشمسية ، وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني الى جانب مسؤولي واطارات المعهد.وانجز هذا المشروع النموذجى الذي أطلق خلال سنة 2019 ، في غضون 6 اشهر، ويتضمن نظام مراقبة ، على مستوى بهو الاستقبال بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ، يرشد الزوار الى اهمية هذا المشروع واستخدام الطاقات البديلية.