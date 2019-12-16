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المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية يشرع في تشغيل وحدة ذاتية لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية

Lundi 16 Decembre 2019

Lundi 16 Decembre 2019
وات - شرع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ، الاثنين ، في تشغيل نظام توليد كهرباء قائم على لاقطات فولطا ضوئية ، ذات سعة عالية بقوة 40 كيلواط ، مما يجعله الأول من بين المؤسسات العمومية التي تتبنى هذه التقنية.

ويندرج هذا الانجاز ، في اطار توجه تونس نحو تنمية النجاعة الطاقية وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية للاقتصاد في الطاقة من خلال اعتماد الطاقات البديلية.


وقام بافتتاح النظام ، الذي قاربت كلفته 139 الف دينار ويستفيد من الطاقة الشمسية ، وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني الى جانب مسؤولي واطارات المعهد.
وانجز هذا المشروع النموذجى الذي أطلق خلال سنة 2019 ، في غضون 6 اشهر، ويتضمن نظام مراقبة ، على مستوى بهو الاستقبال بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ، يرشد الزوار الى اهمية هذا المشروع واستخدام الطاقات البديلية.

  
  
     
  

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