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سيدي بوزيد: الفرع الجهوي للمحامين يطالب باعتماد تاريخ 17 ديسمبر يوما وطنيا للاحتفاء بالثورة

Lundi 16 Decembre 2019

Lundi 16 Decembre 2019
وات - طالب محامو سيدي بوزيد في بيان أصدره الفرع الجهوي للمحامين باعتماد تاريخ 17 ديسمير يوما وطنيا للاحتفاء بثورة الحريةوالكرامة تفعيلا لتوطئة الدستور.

وأشاروا في بيانهم الصادر مساء أمس الى أن المحاماة في تونس وبالتحديد في سيدي بوزيد كانت وما تزال في طليعة القوى المنتصرة للحق وللعدل وللكرامة وفي مقدمة الرافضين للظلم والاضطهاد والمتصدّين للدكتاتورية.


وعبّروا عن عميق إنشغالهم بما شهده المسار الثوري من انتكاسة بفعل تغلغل لوبيات الفساد ورجوع قوى الردة للمشهد العام وتمسكهم بالمسار الثوري طريقا أوحدا لتحقيق أهداف الثورة .
وناشدوا جميع القوى الحية في تونس بالتصدي لكل أشكال الإلتفاف على ثورة الكادحين و المستضعفين وبإفشال كل مخطّطات لوبيات التهريب والارهاب والاقتصاد الموازي واستنزاف ثروات البلاد و تنفيذ أجندات ما وراء البحار .

واعلنوا أن الثورة مستمرة و أن تيّارها الجارف سيلفظ كل الشوائب التي علقت بها كما لفظ من قبلها عصابة السراق و مصاصي دماء شعبنا الأبي، حسب نص البيان .

  
  
     
  

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