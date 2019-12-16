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المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية يطلق استشارتين عموميتن حول معياري الأصول الثابثة غير المادية

Lundi 16 Decembre 2019

Lundi 16 Decembre 2019
وات - أطلق المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية ، استشارتين عموميتين منفصلتين، حول معيار أصول الدولة الثابتة غير المادية ومعيار أصول الجماعات المحلية الثابثة غير المادية ، تستمران الى حدود يوم 12 جانفي 2020 .

وأعرب المجلس، عن أمله في تلقى مقترحات، في اطار المشاروات المفتوحة حول المشروعين بما يسهم في تطويرالمعيارين موفرا رابطا الكتروينا على موقعه على صفحة الانترنات، لتنزيل النصوص المتعلقة بالاستشارة.


وتشمل الاصول الثابتة غير المادية مجمل الاستثمارات غير المادية التي تقوم بها الدولة او الجماعات المحلية، وتعمل الحكومة على تقنين هذه المعايير لتتماشى مع المواصفات الدولية ولمزيد شفافية وحوكمة الإدارة.

يشار الى ان وزارة المالية، أصدرت في وقت سابق تشريعات، حول معيار الأصول الثابثة للجماعات المحلية ومعيار حسابات الجماعات المحلية الخاص بالاعباء ( الرائد الرسمي عدد 77 لسنة 2019).


  
  
     
  

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