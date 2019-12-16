البطولة العربية للقولف بمراكش / المنتخب التونسي في المركز الثالث

Lundi 16 Decembre 2019
وات - تحصل المنتخب التونسي للغولف على الميدالية البرنزية في البطولة العربية للأمم للغولف في نسختها التاسعة والثلاثين التي اختتمت امس بملعب نادي أملكيس للقولف بمدينة مراكش المغربية بمشاركة 13 دولة عربية وانهى المنتهب الوطني المنافسات في المركز الثالث بمجموع 874 ضربة فيما توج المنتخب المغربي المستضيف بلقب البطولة محتفظا باللقب بعد ان انهى المنافسات في الصدارة برصيد 639 ضربة وتقدم على الفريق المصري صاحب الميدالية الفضية بمجموع 867 ضربة وبعد ان بدا البطولة في المركز الرابع نجح المنتخب التونسي المتألف من الرباعي الياس ونزار البرهومي و رابح وعزيز البدوي في تحقيق قفزة هائلة خلال اليوم الثاني من المنافسات بعد أداء متميز للاعبين التونسيين الذين قفزوا إلى المرتبة الثانية محققين أفضل نتيجة لهم (215 ضربة) ومستفيدين من تراجع أداء أبرز الفرق المرشحة لإعتلاء منصة التتويج و في مقدمتها المنتخب المصري الذي نجح في استعادة المركز الثاني خلال اليوم الثالث الذي أنهاه المنتخب التونسي في المرتبة الثالثة.
وتحصل المنتخب التونسي البطولة على الميدالية البرنزية برصيد 874 ضربة معتليا منصة التتويج للمرة الثالثة على التوالي.
و في الترتيب الفردي توج اللاعب المصري نعيم دين بلقب البطولة فيما تحصل التونسي الياس البرهومي على المركز الرابع بالتساوي في عدد النقاط مع السعودي سعود الشريف .
النتائج:
الترتيب الفردي:
1- نعيم الدين مصر 274 2- سفيان دحماني المغرب 278 3- عثمان راوزي المغرب 279 4- سعود الشريف السعودية 283 ـ الياس البرهومي تونس 283 16- رابح البدوي تونس 297 17- نزار البرهومي تونس 298 20- عزيز البدوي تونس 301 ـ
ترتيب الفرق:
1- المغرب 839 ضربة 2- مصر 867 3- تونس 874 4- السعودية 879 5- البحرين 881 6- قطر 885 7- لبنان 898 8- ليبيا 936 9- الإمارات 949 10- فلسطين 960 11- عمان 969 .
وتحصل المنتخب التونسي البطولة على الميدالية البرنزية برصيد 874 ضربة معتليا منصة التتويج للمرة الثالثة على التوالي.
و في الترتيب الفردي توج اللاعب المصري نعيم دين بلقب البطولة فيما تحصل التونسي الياس البرهومي على المركز الرابع بالتساوي في عدد النقاط مع السعودي سعود الشريف .
النتائج:
الترتيب الفردي:
1- نعيم الدين مصر 274 2- سفيان دحماني المغرب 278 3- عثمان راوزي المغرب 279 4- سعود الشريف السعودية 283 ـ الياس البرهومي تونس 283 16- رابح البدوي تونس 297 17- نزار البرهومي تونس 298 20- عزيز البدوي تونس 301 ـ
ترتيب الفرق:
1- المغرب 839 ضربة 2- مصر 867 3- تونس 874 4- السعودية 879 5- البحرين 881 6- قطر 885 7- لبنان 898 8- ليبيا 936 9- الإمارات 949 10- فلسطين 960 11- عمان 969 .
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Par:radhiradhouan (Tunisia )
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