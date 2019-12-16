اختتام أيام قرطاج المسرحية 2019 : مسرحية ''الطوق والإسورة'' من مصر تفوز بجائزة أفضل عمل متكامل

Lundi 16 Decembre 2019



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- فازت مسرحية "الطوق والاسورة" للمخرج المصري ناصر عبد المنعم بجائزة أفضل عمل مسرحي متكامل في الدورة 21 لأيام قرطاج المسرحية.وتم في حفل اختتام هذه الدورة الذي أقيم مساء اليوم الأحد بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الإعلان عن الأعمال المتوجة، وكان توزيع الجوائز على الفائزين في المهرجان على النحو التالي :*جائزة أفضل عمل متكامل "الطوق والإسورة" من مصرجائزة أفضل ممثل الممثل رائد محسن عن دوره في مسرحية "أمكنة إسماعيل" من العراقجائزة أفضل ممثلة الممثلة نادية بوستة عن دورها في مسرحية "سيكاتريس" من تونسجائزة أفضل سينوغرافيا مسرحية "مدق الحناء" من سلطنة عمانجائزة أفضل إخراج المخرج محمد الحر عن مسرحية "سماء أخرى" من المغربجائزة أفضل نص الكاتب المسرحي عبد النبي الزيدي عن نص مسرحية "كلب الست" من فلسطين.وقد شارك في المسابقة الرسمية في دورة أيام قرطاج المسرحية لهذه السنة، 14 عملا مسرحيا من دول عربية وإفريقية من بينها عملين من تونس.