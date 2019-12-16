Radio Babnet Tunisie On Air: 100% - Tarab .....  

اختتام أيام قرطاج المسرحية 2019 : مسرحية ''الطوق والإسورة'' من مصر تفوز بجائزة أفضل عمل متكامل

Lundi 16 Decembre 2019

Lundi 16 Decembre 2019
وات - فازت مسرحية "الطوق والاسورة" للمخرج المصري ناصر عبد المنعم بجائزة أفضل عمل مسرحي متكامل في الدورة 21 لأيام قرطاج المسرحية.

وتم في حفل اختتام هذه الدورة الذي أقيم مساء اليوم الأحد بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الإعلان عن الأعمال المتوجة، وكان توزيع الجوائز على الفائزين في المهرجان على النحو التالي :


*جائزة أفضل عمل متكامل "الطوق والإسورة" من مصر

جائزة أفضل ممثل الممثل رائد محسن عن دوره في مسرحية "أمكنة إسماعيل" من العراق

جائزة أفضل ممثلة الممثلة نادية بوستة عن دورها في مسرحية "سيكاتريس" من تونس

جائزة أفضل سينوغرافيا مسرحية "مدق الحناء" من سلطنة عمان

جائزة أفضل إخراج المخرج محمد الحر عن مسرحية "سماء أخرى" من المغرب


جائزة أفضل نص الكاتب المسرحي عبد النبي الزيدي عن نص مسرحية "كلب الست" من فلسطين.

وقد شارك في المسابقة الرسمية في دورة أيام قرطاج المسرحية لهذه السنة، 14 عملا مسرحيا من دول عربية وإفريقية من بينها عملين من تونس.


  
  
     
  

cadre-d5061673ac235eb077738e52d966f478-2019-12-16 01:37:09






0 de 0 commentaires pour l'article 194444



En continu

الاثنين 16 ديسمبر 2019 | 19 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:06 14:47 12:22 07:25 05:52
10°
 21° % 100 :الرطــوبة
تونــس
1.5 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
21°-920°-1419°-1319°-1223°-12
  • Avoirs en devises
    18914,2

  • (13 dec)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,17351 DT        1$ =2,84621 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 dec)   1167,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1576480069|194444 427|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires