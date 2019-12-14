اتحاد الشغل يدعو ّ الفرقاء السياسيين والأحزاب الى تجاوز خلافاتهم والإسراع بتشكيل الحكومة

Samedi 14 Decembre 2019



وات

- قال بوعلي المباركي الأمين العام المساعد إنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو كلّ الفرقاء السياسيين والأحزاب وخاصة الممثلة في البرلمان، الى تجاوز خلافاتهم السياسية والمحاصصات والإسراع بتشكيل الحكومة لإنقاذ البلاد.وأضاف في تصريح لوات على هامش إشرافه اليوم بالمستشفى الجامعية فطومة بورقيبة على تكريم ثلة من رؤساء الأقسام والأطباء العاملين به أنّ المسؤولية الوطنية تقتضي تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن فالوضع لم يعد يحتمل الانتظار.واعتبر أنّ طلب رئيس الحكومة منحه مهلة شهر إضافي لتشكيل الحكومة الجديدة يدل على وجود صعوبات كبيرة تواجهه.وأفاد بأنّ الاتحاد أمضى الاتفاقات الخاصة بزيادة 2019 و2020 وهو في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة للانطلاق في المفاوضات منتصف سنة 2020.وعلى صعيد آخر أوضح المباركي أنّ الاتحاد العام التونسي يحاول "إيجاد حلّ لوضعية الأساتذة النوّاب كي لا تتعطل السنة الدراسية وحتى لا يدفع التلاميذ ضريبة هذه المشاكل".